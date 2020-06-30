YASAK VE CEZAYA RAĞMEN ASKER UĞURLAMADAN VAZGEÇMİYORLAR

İstanbul'da, uyarı ve cezalara rağmen asker uğurlama eğlencesinden vazgeçilmiyor.

30.06.2020 23:41 | Son Güncelleme: 01.07.2020 00:16
İstanbul'da, uyarı ve cezalara rağmen asker uğurlama eğlencesinden vazgeçilmiyor. Polis, bu akşam birçok noktada yapılan eğlenceyi müdahale ederek engellerken, dikkatlerden kaçan bir grup konvoy yaparak Şişli ve Kağıthane arasında tur attı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan uyarılara ve kesilen cezalara rağmen asker uğurlama eğlenceleri engellenemiyor. Bu konuda yapılan uyarılara bir yenisi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda asker uğurlaması yapanlara uyarılarda bulunan Vali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı
Asker uğurlaması yaparken trafiği tehlikeye sokmak, maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamak gençlerimize yakışmıyor. Bu durumlarda cezai işlem uygulanacağını hatırlatırız. Vatani hizmete giderken hiç kimsenin hayatını tehlikeye atmayalım.
Polis, birçok noktada yapılan asker uğurlama eğlencelerine müdahale edip engellerken, dikkatlerden kaçan bir grup, askere gidecek arkadaşları için konvoy yapıp sokaklarda tur attı. Camlarından sarktıkları otomobillerle konvoy yapan grup üyeleri, Şişli'de başlayan turlarına Kağıthane'de sokaklarında devam etti. Grup üyelerinin maske takmaması da dikkat çekti. YASAK VE CEZAYA RAĞMEN ASKER UĞURLAMADAN VAZGEÇMİYORLAR

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Şişli, Güncel, Haber
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