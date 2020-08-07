YASAK YOKMUŞ GİBİ... HALI SAHADA MAÇ YAPTILAR

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun halı sahalarda uyulması gereken kuralların tespiti için çalışmalarının devam ettiğini ve bu çalışmalar bitene kadar halı sahaların kapalı olduğunu açıklamıştı. Ancak Şişli'de bu kurala uymayan bir halı sahada oynanan maç kameralara yansıdı.

İçişleri Bakanlığı, halı sahaların açılıp açılmayacağına yönelik yaşanan tartışmalar nedeniyle açıklama yapmıştı. Bakanlığın açıklamasında, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından rehber hazırlama çalışmalarının devam ettiğini ve çalışmalar bitene kadar da halı sahaların kapalı olacağını belirtilmişti.

HALI SAHADA MAÇ YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Bakanlığın bu kararına rağmen bazı halı sahaların bu karara uymadıkları görüldü. Şişli'de Okmeydanı, Mithat Paşa Caddesi üzerinde bulunan Mahmut Şevket Paşa Spor Kulübü'ne ait halı sahada dün akşam saat 22.00-23.00 saatleri arasında oynanan maç kameralara yansıdı. Maçın bitiminin ardından halı sahanın ışıkları kapatılırken futbol oynayanlar ise bölgeden uzaklaştı.