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Yasaklara uymadan sahile gitti, gazeteciye 'bilinçli olmak gerekiyor' dedi

Yasaklara uymadan sahile gitti, gazeteciye 'bilinçli olmak gerekiyor' dedi Korona virüs yasağına uymadılar, çekim yapan gazetecinin üzerine yürüyerek tepki gösterdiler Korona virüsü tedbirleri kapsamında sahillerde oturmak, yürüyüş ve spor yapmak yasak olasına rağmen bazı vatandaşlar...

10.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:22
Yasaklara uymadan sahile gitti, gazeteciye 'bilinçli olmak gerekiyor' dedi
Korona virüs yasağına uymadılar, çekim yapan gazetecinin üzerine yürüyerek tepki gösterdiler
İSTANBUL - Korona virüsü tedbirleri kapsamında sahillerde oturmak, yürüyüş ve spor yapmak yasak olasına rağmen bazı vatandaşlar yasağı dinlememekte ısrarcı davranıyor. Kartal sahilde birkaç vatandaş yasağa uymadan parkta oturdu, kendilerini çeken basın mensubuna tepki gösterdi. Yasaklara uymadan sahile gidip parkta oturan vatandaşın gazeteciye 'bilinçli olmak gerekiyor' demesi ise şaşkınlık verdi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul sahillerinde oturmak, yürüyüş ve spor yapmak yasaklandı. Kartal sahilde bu yasağa uymayan 4 vatandaş parklarda otururken görüntülendi. Vatandaşlar görüntü alan basın mensubuna tepki göstererek zaman zaman ise üzerine yürüyerek tepki gösterdi. Yasağa uymayarak sahilde oturmaya devam eden vatandaşlar gazeteciye sinirlendi. Gazetecinin üzerine yürüyen bir vatandaş, 'sen necisin ağabey, kimliğini göster, gelsene buraya' şeklinde sözlü ithamlarda bulundu. Olay yerine gelen güvenlik ekiplerinin park ve bahçelerde her türlü faaliyetin yasaklandığını söylemesi üzerine parkta oturmaya devam eden bir vatandaş, "faaliyet yok ki burada" demesi şaşkınlığa neden oldu. Yasaklara uymadan sahile giden vatandaşlardan birinin kendisini çeken gazeteciye 'bilinçli olmak gerekiyor' demesi ilginç anlara sahne oldu.
Çocuğunu parka getiren baba panikledi
Korona virüsü tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü yaşlıların ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma hususunda yasak getirilmişti. Kartal Sahil'de bu yasağa uymayan bir vatandaş basın mensuplarını görünce çocuğunu kaçırmaya çalışması dikkat çekti. 20 yaşında küçük olan oğlu ile parka gelen baba, "Karakolda işim vardı, mecbur geldik" dedi. Yasaklara uymadan sahile gitti, gazeteciye ’bilinçli olmak gerekiyor’ dedi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Kartal, Genel
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