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Yasaklı korona günlerinde ekipler seferber oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Corona Virüs (COVID-19) Salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 10 Nisan'da yayınlanan genelgeyle Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta uygulamaya koyduğu, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağıyla beraber tüm birimleriyle seferber oldu.

13.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:30
Yasaklı korona günlerinde ekipler seferber oldu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Corona Virüs (COVID-19) Salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 10 Nisan'da yayınlanan genelgeyle Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak 'ta uygulamaya koyduğu, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağıyla beraber tüm birimleriyle seferber oldu. Büyükşehir, talep eden vatandaşların ihtiyaçlarını giderdi, yasakla beraber boş kalan sokakları dezenfekte etti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede Dünya'yı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı verilen ulusal mücadele devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla beraber harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, ekipleriyle çalışmalarını hızlandırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla kurum bünyesindeki bütün araçlar vatandaşın hizmetine tahsis edildi. Büyükşehir, toplu taşıma araçlarının da yasak kapsamına alınmasından dolayı sağlık çalışanlarının mağdur olmaması için boş otobüsler tahsis edilerek, evlerinden çalıştığı sağlık kurumlarına geçmeleri sağladı. Büyükşehir, 2 gün süren sokağa çıkma yasağında halkın ihtiyaçlarını gidermek için vefa destek ekipleriyle gönül seferberliğine devam etti. Çeşitli kanallarla ekiplere başvuru yapan vatandaşların ihtiyaçlarını Valilik koordinatörlüğündeki "Vefa Destek Ekipleri" giderdi. Ekmek, su gibi temel ihtiyaçların yanı sıra hijyen malzemeleri ve gıda tedarikleri yapıldı. Devam eden ettiği 65 yaş üstü bin 500 vatandaşa sıcak yemek ve ekmek dağıtımı da sürdürüldü. Şehrin her mahallesinde çalışan vefa ekipleri kırsal mahallere de ulaşarak, insanların ihtiyaçlarını karşıladı.

Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma yasağıyla, boşalan sokak ve caddeleri fırsata çevirerek 120 kişilik ekibiyle dezenfekte ve temizlik çalışmasına girişti. Temizlik ordusu, şehirde belirlenen 96 güzergahta kaldırımları, yolları, otobüs ve tramvay duraklarını dezenfektesini gerçekleştirdi. Sokak hayvanlarını da unutmayan Büyükşehir, 48 saatlik yasakta, besleme noktalarına vitamin takviyeli mama ve yemleri koydu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Güncel
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