Haberler » Güncel » Yasaklı tarım ilacını satmak isteyen 2 kişiyi JASAT yakaladı - Haber

Yasaklı tarım ilacını satmak isteyen 2 kişiyi JASAT yakaladı

DENİZLİ'de, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tarım ve Orman Bakanlığı'nca içinde kanser yapıcı siyanür maddesi olduğu gerekçesiyle satışı yasaklanan tarım ilacını satmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı.

07.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:58 Yasaklı tarım ilacını satmak isteyen 2 kişiyi JASAT yakaladı

DENİZLİ'de, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tarım ve Orman Bakanlığı'nca içinde kanser yapıcı siyanür maddesi olduğu gerekçesiyle satışı yasaklanan tarım ilacını satmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan aramalarda, 5 litrelik bidonlarda toplam 450 litre yasaklı tarım ilacı ele geçirildi.

?İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT dedektifleri, bazı kişilerin İzmir'den 'ye, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 3 yıl önce satışı yasaklanan tarım ilacını satmak için geldiğini belirledi. İçinde kanser yapıcı siyanür maddesi olduğu belirtilen yasaklı tarım ilacını satmaya çalışan 2 kişi, tespit edildi. JASAT ekipleri, bunun üzerine operasyon düzenledi. 2 kişinin bulunduğu otomobil, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde durduruldu. Otomobildeki Sami K. ile Kudret A., JASAT ekipleri tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, 5 litrelik bidonlar içinde toplam 450 litre yasaklı tarım ilacı ele geçirildi. Sami K. ile Kudret A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, toplam 40 bin TL idari para cezası kesildi.



Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:42   İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, AB ülkelerinin Libya toplantısını değerlendirdi - Haber
19:40   Pistten çıkan uçak sonrası THY'den 20 ek sefer planlaması - Haber
19:40   Polonya'da belediye tiyatrosu oyuncularına cinsel taciz iddiası - Haber
19:38   Trump, Suudi Savunma Bakan Yardımcısı ile İran'ı görüştü - Haber
19:36   İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'lere ulaştı - Haber
19:18   Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı - Haber
19:05   İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! - Haber
18:37   İstanbul'da feci ölüm! Kafasına reklam panosundan kopan parça düşen şahıs hayatını kaybetti - Haber
18:23   İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
7.01.2020 19:43:07