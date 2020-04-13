Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yasaktan bunalanlardan çatıda müzik keyfi

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağı sonrasında Ordu'nun Çamaş ilçesinde vatandaşlar güzel havanın keyfini çatı katlarında çıkardı.

13.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:28
Yasaktan bunalanlardan çatıda müzik keyfi
Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağı sonrasında Ordu 'nun Çamaş ilçesinde vatandaşlar güzel havanın keyfini çatı katlarında çıkardı.

Korona virüs salgını dolayısıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasak kapsamında bulunan Ordu'nun Çamaş ilçesinde de vatandaşlar kurallara uyarak evde kaldı. Güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da çatı katlarında güneşin tadını çıkardı. Çamaş ilçe esnaflarından Yalçın Kaya Bölükbaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, vatandaşların evlerinde kendilerini izole ettiği ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde çalınan müziklere eşlik ederek eğlendikleri görüldü. Dışarı çıkmayan komşularına moral olması için hep beraber şarkı söylediklerini aktaran Bölükbaş, toplumun birbirine destek olması gerektiğini bildirdi. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Çamaş, Ordu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Kovid-19 salgınında hayat ne zaman normale döner? Bilim Kurulu Üyesi, 20 Mayıs’ı işaret etti Haberler
Kovid-19 salgınında hayat ne zaman normale döner? Bilim Kurulu Üyesi, 20 Mayıs'ı işaret etti
Haberler ›› Güncel ››Yasaktan bunalanlardan çatıda müzik keyfi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:24: Brian May'den koronavirüsle mücadele edenlere 'We Are The Champions' jesti - Haber 15:24: Kaymakam Şahin, korona virüs önlemlerini denetledi - Haber 15:24: Gümüşhane'nin Yukarı Kulaca köyündeki karantina kaldırıldı - Haber 15:23: Yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı - Haber 15:23: ÇEKMEKÖY'DE KADININ ESKİ SEVGİLİSİ TARAFINDAN DARP EDİLDİĞİ ANLAR KAMERADA - Haber 15:15: Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler