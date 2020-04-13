Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yasaktan bunalanlardan çatıda müzik keyfi

Yasaktan bunalanlardan çatıda müzik keyfi Sokağa çıkma yasağında çatıda moral depoladılar Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağı sonrasında Ordu'nun Çamaş ilçesinde vatandaşlar güzel havanın keyfini çatı katlarında çıkardı.

13.04.2020 19:56 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:57
Yasaktan bunalanlardan çatıda müzik keyfi
Sokağa çıkma yasağında çatıda moral depoladılar
ORDU - Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağı sonrasında Ordu'nun Çamaş ilçesinde vatandaşlar güzel havanın keyfini çatı katlarında çıkardı.
Korona virüs salgını dolayısıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasak kapsamında bulunan Ordu'nun Çamaş ilçesinde de vatandaşlar kurallara uyarak evde kaldı. Güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da çatı katlarında güneşin tadını çıkardı. Çamaş ilçe esnaflarından Yalçın Kaya Bölükbaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, vatandaşların evlerinde kendilerini izole ettiği ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde çalınan müziklere eşlik ederek eğlendikleri görüldü. Dışarı çıkmayan komşularına moral olması için hep beraber şarkı söylediklerini aktaran Bölükbaş, toplumun birbirine destek olması gerektiğini bildirdi. Yasaktan bunalanlardan çatıda müzik keyfi

Kaynak: İHA

Etiketler: Çamaş, Yerel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yerel Manşet

Haberler

Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi Haberler
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
CHP’yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü Haberler
CHP'yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Erdoğan’dan özel bankalara sert tepki: Hiç de iyi imtihan vermiyorlar Haberler
Erdoğan'dan özel bankalara sert tepki: Hiç de iyi imtihan vermiyorlar
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Haberler ›› Yerel ››Yasaktan bunalanlardan çatıda müzik keyfi - Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

21:07: Samsun'da kavga edenlere 34 bin 650 TL sosyal mesafe cezası - Haberler 21:06: Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul korona virüs tedavisi sonucu taburcu oldu. - Haberler 21:05: Elazığ'da evden çıkamayan gençler kitap okuyarak zaman geçiriyor - Haberler 21:03: Maganda kurşunu otomobile isabet etti - Haberler 21:01: İzmir'de görevli trafik polisi kaza yaptı: 1 ağır yaralı - Haberler 20:48: Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi 19:13: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti