Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Yasaktan haberim yok" diyen İbrahim dedenin ihtiyaçlarını belediye ekipleri karşıladı

Konya'da emekli maaşını almak için geldiği kent merkezinde Selçuklu Belediyesi zabıta ekiplerince görülen 85 yaşındaki İbrahim Demirbaş'ın, sosyal medyaya yansıyan konuşmaları yürekleri ısıttı.

26.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:24
Konya 'da emekli maaşını almak için geldiği kent merkezinde Selçuklu Belediyesi zabıta ekiplerince görülen 85 yaşındaki İbrahim Demirbaş'ın, sosyal medyaya yansıyan konuşmaları yürekleri ısıttı.
Merkez Selçuklu ilçesinin 400 haneli kırsal mahallelerinden Bilecik'te yalnız yaşayan İbrahim Demirbaş, emekli maaşını almak üzere geldiği kent merkezinde, Selçuklu Belediyesi zabıta ekiplerince görüldü. 85 yaşındaki İbrahim Demirbaş'ın, bu sırada çekilen ve sosyal medyaya yansıyan konuşması, izleyenleri duygulandırdı.
Zabıta ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma sınırlaması olduğunu hatırlatması üzerine İbrahim dede, "Emekli maaşımı almak için geldim. Erzak ve bazı ihtiyaçlarımı karşılayıp döneceğim. Yasaktan haberim yok." sözleriyle sosyal medyanın ilgisini çekti.
Belediye Başkanı evinde ziyaret etti
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın evinde ziyaret ettiği İbrahim Demirbaş, "Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok kardeşim." diyerek gönüllere taht kurdu.
Eşini 30 yıl önce kaybeden ve bir süre önce doğduğu, büyüdüğü mahalleye yerleşen İbrahim Demirbaş, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığının genelgesinden haberinin olmadığını söyledi.
"Dünyadan haberim yok"
Yalnız yaşadığı evde televizyon ve radyonun bulunmadığını anlatan Demirbaş, şöyle konuştu:
"O gün otobüse bindim, maaşımı almak üzere bankaya gittim. Orada görevliler, sokağa çıkmamam gerektiğini söyledi. Olandan bitenden bilgim yok. Salgın varmış, yaşlılar için riskliymiş. Yaptırdığım bu iki odalı evde yalnız yaşıyorum. Ay başlarında şehire iniyorum ve maaşımı çekip ihtiyaçlarımı karşılıyorum. O gün de böyle bir salgının olduğunu zabıtadan öğrendim. Dünyadan haberim yok. Sağ olsunlar ihtiyaçlarımı karşılayıp evime getirdiler. Neler olduğunu öğrendim, evden çıkmam artık. Bir kızım ve 3 torunum var. Konya'da yaşıyorlar, yanıma gelirler, ziyaret ederler. Burada huzurluyum."
Mahalle muhtarı Mustafa Uslu ise İbrahim dedenin sosyal medyaya yansıyan görüntülerinin ardından kendisini çok sayıda kişinin aradığını belirtti.
Vatandaşların İbrahim dedeye yardım çağrısında bulunduğunu ifade eden Uslu, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın da İbrahim dedenin evini yaptırma kararı aldığını söyledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Selçuklu, Zabıta, Konya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››'Yasaktan haberim yok' diyen İbrahim dedenin ihtiyaçlarını belediye ekipleri karşıladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

TÜİK verileri paylaştı! İşte evlilik sayısının en düşük olduğu ilimiz Haberler
TÜİK verileri paylaştı! İşte evlilik sayısının en düşük olduğu ilimiz
Bakan Soylu ’Ters bir şey söyleyeceğim belki’ deyip iki bölgeyi uyardı Haberler
Bakan Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip iki bölgeyi uyardı
Virüs ile mücadelede diğer liderlere 13 maddelik mektup gönderdi Haberler
Virüs ile mücadelede diğer liderlere 13 maddelik mektup gönderdi
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak Haberler
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran’da bakan yardımcısı Hamaney’i bile yalanladı Haberler
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran'da bakan yardımcısı Hamaney'i bile yalanladı
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody’s’ten dikkat çeken rapor Haberler
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody's'ten dikkat çeken rapor
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu Haberler
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ’’iyiyim’’ mesajı verdi Haberler
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ''iyiyim'' mesajı verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

12:46: İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BEKLETİLEN YABANCI YOLCULAR OTOBÜSLERLE KARABÜK'E GÖNDERİLDİ - Haber 12:46: İslahiye'de, evden çıkamayanlara gıda ve temizlik malzemesi yardımı - Haber 12:46: 65 yaş üstü Alman çiftin alışverişini Alanya Belediyesi yaptı - Haber 12:46: Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası başvuruları bu yıl "online" yapılacak - Haber 12:46: Beypazarı'nda öğrencilerin "dezenfektan" mesaisi - Haber 12:43: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi - Haber 12:16: Son Dakika: Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı - Haber 10:55: Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber