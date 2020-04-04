Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yasaktan habersiz 25 bin kişiye otobüslerde maske dağıtıldı

Kocaeli'de toplu taşımayı kullanan ve dün gece yürürlüğe giren genelge ile maske takmak zorunda olduklarından habersiz olan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 bin maske dağıtıldı.

04.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:49
Yasaktan habersiz 25 bin kişiye otobüslerde maske dağıtıldı
Kocaeli 'de toplu taşımayı kullanan ve dün gece yürürlüğe giren genelge ile maske takmak zorunda olduklarından habersiz olan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 bin maske dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı basın açıklamasında koronavirüs salgınına karşı yeni önlemler açıklamıştı. Bu kapsamda vatandaşların maskesiz toplu taşıma araçlarına binmesi yasaklandı. Gece saatlerinde yürürlüğe giren genelgeden habersiz Kocaeli'de sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlara ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları görevlilerince 25 bin adet maske dağıtıldı.

Vatandaşlara dağıtıldı

Büyükşehir Ulaşımpark sürücüleri ve tramvay duraklarında bulunan güvenlik görevlilerine teslim edilen maskeler, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara dağıtıldı. Maskesiz toplu taşıma araçlarına binmek isteyen vatandaşlar, maske dağıtılması hizmetinden memnun kaldıklarını dile getirdiler. Görevliler ise bundan sonra toplu taşıma araçlarına maskesiz binemeyecekleri konusunda vatandaşları uyardı.

"Devletimiz sağ olsun"

Bugün yürürlüğe koyulan toplu taşıma araçlarına maskeli binme zorunluluğundan sabah saatlerinde haberleri olduklarını belirten vatandaşlar, "Alınan karar doğru bir karar. Bizlerin ve toplum sağlığı göz önünde bulundurularak alınan kararı destekleriyoruz. Bu sabah otobüse bindiğimizde maskemiz yoktu. Sağ olsun şoförler Büyükşehir Belediyesi adına bizlere maskeleri teslim etti. Bundan sonrada toplu taşıma araçlarına maskesiz binemeyeceğimiz konusunda bizleri uyardılar. Haberlerde dış ülkeleri görüyoruz. Yaşlıları gözden çıkardılar, vatandaşları için maske bulamıyorlar. Bizim ülkemizde Kocaeli Büyükşehir belediyesi böylesi bir dönemde hem maske üretiyor. Hem de bizim sağlımız için maskeleri ücretsiz dağıtıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Daha ne isteyebiliriz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, Sabah, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Yasaktan habersiz 25 bin kişiye otobüslerde maske dağıtıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi Haberler
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Belki de adını ilk kez duyacaksınız Haberler
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Belki de adını ilk kez duyacaksınız
Koronavirüse aldırış etmediler! Halk, HES projesine tepki için toplandı Haberler
Koronavirüse aldırış etmediler! Halk, HES projesine tepki için toplandı
İBB, toplu taşımaya maskesiz binmek isteyenlere ücretsiz maske dağıttı Haberler
İBB, toplu taşımaya maskesiz binmek isteyenlere ücretsiz maske dağıttı
Erdoğan’ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haberler
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi Haberler
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı Haberler
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira Haberler
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira

Son Dakika Güncel Haberleri

11:38: Araç giriş ve çıkışlarına kapatılan Zonguldak'ta denetimler sürüyor - Haber 11:38: TDV öğrenci yurtları ve sosyal tesisleri sağlık çalışanlarına açıldı - Haber 11:38: Emeti nineden jandarma ekiplerine "kahveli" teşekkür - Haber 11:38: Belediyeler koronavirüs seferberliğinde "sınır" tanımıyor - Haber 11:37: İZMİR FOÇA'DA ÜRETİCİLER KORONAVİRÜS SONRASI GIDA SIKINTISI OLMAMASI İÇİN TARLAYA İNDİ - Haber 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor - Haber 09:38: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı - Haber 09:31: Mahallelerinde HES projesi istemeyen vatandaşlar, koronavirüsü hiçe sayıp protesto başlattı - Haber 09:16: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı - Haber 09:13: İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı - Haber 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber