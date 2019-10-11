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Yasalara aykırı deterjan dolumu ve üretimi yapılan depo mühürlendi

Bilecik'te yerleşim alanında ve yasalara aykırı şekilde deterjan üretimi ve dolumu yapılan depo belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

11.10.2019 10:45Yasalara aykırı deterjan dolumu ve üretimi yapılan depo mühürlendi
Bilecik'te yerleşim alanında ve yasalara aykırı şekilde deterjan üretimi ve dolumu yapılan depo belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Vatandaşların her alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi Yeşilkent Sitesi Caddesi üzerinde bir depoda yasalara aykırı şekilde deterjan üretimi ve dolumu yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine hemen adrese giden ekipler, S.A.'ya ait depoda yasalara aykırı şekilde deterjan dolumu yapıldığı tespit ederek depoyu mühürlediler. Depo içinde doluma hazır yüzlerce büyüklü küçüklü boş bidonlar ele geçirilirken, üretim tanklarında doluma hazır deterjanlar bulundu.

"Bu bidonlara malzemeler dolduruluyor ve iş yerlerine satışı yapılıyor"

Zabıta Müdürlüğü Amiri Sali Yılmaz, gerçekleştirilen denetim hakkında verdiği bilgide, "Zabıta Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın sağlıklı bir hizmet alması amacıyla denetimlerimiz sürüyor. Osmangazi Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinin ruhsatsız olduğunu ve burada yasaya aykırı olarak deterjan dolumu yapıldığını tespit ettik. Bu bidonlara malzemeler dolduruluyor ve iş yerlerine satışı yapılıyor. Bunları engellemek adına denetimlerimiz devam edecektir. Öncelik halkımızın sağlığı diyoruz" ifadelerini kullandı.

İş yeri sahibine gerekli uyarı ve bilgilendirmeyi yapan ekipler, işlemleri tamamladıktan sonra depoyu mühürledi. - BİLECİK

Zabıta Müdürlüğü, Yeşilkent, Osmangazi, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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