Yaşam Bankasından Çocuk Ve Aile Sağlığını Korumak İçin Eğitim Seferberliği

Türkiye'nin ilk kordon kanı bankası olan ve Avrupa'nın en güçlü kordon kanı ve doku bankası FamiCord Group bünyesinde yer alan Yaşam Bankası, bu kapsamda ocak ve şubat aylarında düzenlediği eğitim seminerlerinde 700'ü aşkın anne adayına ulaştı.

Gerçekleşen eğitimlerden, 150'den fazla katılımcısı ile en çok talep gören "Kolay Doğum ve Yoga Semineri" kapsamında anne adayları, Yoga Eğitmeni Zeynep Gözübüyük tarafından kolay doğum için yoga tekniklerini öğrenme fırsatı yakaladı. Eğitim seminerleri ile anne adayları, uygulamalı örnekler yapma şansı da buldu. Yaşam Bankası tarafından düzenlenen "Kolay Doğum ve Yoga Seminerleri", 12 Ocak'ta İstanbul Sports International Şişli, 25 Ocak'ta Sports International İzmir ve 16 Şubat'ta Sports International Ataşehir'de gerçekleştirildi.

Etkinliklerde özel bilgilendirme eğitimi gerçekleştiren Yaşam Bankası Türkiye Sorumlusu Serdar Burku, dünyada 80'i aşkın kan hastalığının tedavisinde kullanılan kordon kanı kök hücresi konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Serdar Burku "Türkiye'de kordon kanı bankacılığı gün geçtikçe artan değeriyle tüm anne-babaların doğum öncesi mutlaka değerlendirmesi gereken bir konu. Bu yüzden biz de Türkiye'de eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle kordon kanı saklanması konusunda bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Ne kadar çok kordon kanı kök hücresi, o kadar çok tedavi şansı" diye konuştu.

Türkiye'de kordon kanı saklanma oranı düşük

Yaşam Bankası Türkiye Sorumlusu Serdar Burku, Türkiye'de yılda 1 milyon 300 bin doğum gerçekleştiğini, bu sayının Almanya ve İngiltere'nin toplamından fazla olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bununla birlikte Türkiye'de kordon kanı saklanma oranı halen olması gereken seviyede değil. Türkiye'de kordon kanları büyük oranda çöpe gidiyor. 80 milyonluk nüfusa sahip Türkiye'de sadece 30 bin bebeğin kordon kanı saklanabiliyor. AB ülkelerinde doğumlarda kordon kanı saklama oranı yaklaşık yüzde 2 iken, Türkiye'de bu oran yüzde 0,5 ile sınırlı. AB ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde aileler, doğum öncesinde kadın doğum hekimleri tarafından kordon kanı bankacılığı konusunda zorunlu olarak bilgilendiriliyor, kordon kanının çöpe gitmesi yerine saklanması gerektiği vurgulanıyor."

Kaynak: Bültenler