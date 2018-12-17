Yaşam Çiçeği Derneğinden Çocuklara Kıyafet Yardımı

Yaşam Çiçeği Derneği üyeleri, ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet ve bot yardımında bulundu. İstanbul
merkezli Yaşam Çiçeği Derneği üyeleri, Selimiye Camisi
avlusunda ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldi. Çocuklarla bir süre sohbet eden ve oyunlar oynayan üyeler, daha sonra çocuklara kıyafet ve bot hediye etti. Edirne
Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı da çocukları sevindiren dernek üyelerine teşekkür ederek, Yaşam Çiçeği Derneği Başkanı Tuğçe Kılıç
'a teşekkür belgesi takdim etti.
Yaşam Çiçeği Derneği Başkanı Kılıç, 6 ay önce kurulan derneklerinin yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini sürdürdüğünü, Kars
'tan Edirne'ye, Afrika
'dan Asya
'ya ihtiyaç sahipleri için yardımlar götürdüklerini anlattı.
Kılıç, "Burada Roman çocuklarımıza yönelik kışlık bir çalışma yaptık. Montu, botu, beresi, atkısı, çocuklarımız sıcak bir kış geçirsin istiyoruz. Yeniden yeni çalışmalarla Edirne'ye gelmek istiyoruz." dedi.
Bireysel yardımların yeterli gelmemesi sonrası etrafındaki yardımseverleri bir çatı altında toplayarak dernek kurduğunu anlatan aynı zamanda hemşire olan Tuğçe Kılıç, "Tek başına bir yere kadar ilerleyebilirsin ama birlik ve beraberlikle daha fazla insana ulaşabilirsin. Kısa sürede önemli yol katettik, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı istiyoruz. Amacımız bir nebze de olsa insanlara değer verdiğimizi göstermek. Yapacağımız yardımlar ihtiyaç sahiplerinin ne kadar ihtiyaçlarını giderir, bilmiyoruz. Önemli olan onlara değer verdiğimizi göstermek." diye konuştu.
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Kaynak: AA