Yaşam Kalitenizi Arttıracak Öneriler

Onkoloji Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Erkan Topuz
sağlıklı bir ömür geçirmek için olmazsa olmazları sıraladı. Dr. Topuz'un sağlıklı bir ömür için ve yaşam kalitemizi olumlu etkileyecek birbirinden önemli önerilerini paylaştık.
İşte uygulanmasıyla yaşam kalitesinde olumlu bir değişim sağlayacak birbirinden önemli öneriler...
Günde en az 6-7 saat karanlık odada uyumak gerekir.
Haftada en az 6 gün erken yat erken kalkın.
- Elektronik araçlardan uzak durun. Kullanmadığınız zaman açık ve yanınızda tutmayınız.
Telefonda kısa konuşun
Cep telefonu ile konuşmanız 30 saniyeyi geçmesin
Şampuanlar ve duş jelleri kanserojen. Vücudunuzu sabunla temizleyin ve bol bol durulanın.
Gece uyurken odadaki televizyonu, bilgisayarı vs fişten çekin veya ana düğmesinden kapatın.
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Haftada 4 kez balık yiyin ve balık çorbası için balığın kılçığı kanser önleyicidir. Mümkünse balığı kılçığı ile yiyin.
Zerdeçal'ı (köri) bol bol kullanın salatalarınıza ekin, çorbanıza köftenize koyun.
Günde iki bardak domates suyu için.
Esmer pirinç tüketin. Zeytin
çok yararlı bol bol tüketin.
Eğer hiç bir ilaç içmiyorsanız veya ilaçtan 6 saat sonra bir su bardağı greyfurt suyu için.
Sentetik yastık ve yorgan kullanmayın, pamuk yorgan yastık kullanın.
Özellikle beyaz iç çamaşırlarınızı kaynatmadan giymeyin çünkü beyazlatıcı madde kanserojendir.
Diş fırçalarken kuru fırçaya macunu koyup fırçalayın sonra durulayın.
Kuru temizleme kanserojendir.
- Elmayı kabuğu ile yiyin.
En yeşil, en kırmızı, en sarı olan yiyecekleri yiyin.
Süt yerine ayran ve yoğurt tüketin çünkü süte hayvanın gübreli yediği otların kalıntıları karışabiliyor.
Fndık, fıstık, ceviz kabuklu alıp kırın öyle tüketin.
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:44