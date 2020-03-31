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Yaşam Koçu'ndan evde kalan ailelere iletişim tavsiyeleri

Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yaşam Koçu Hacer Bülbül, korona virüsü sebebiyle eve kapanan ailelere aile içi iletişimi hakkında tavsiyelerde bulundu.

31.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:32
Yaşam Koçu'ndan evde kalan ailelere iletişim tavsiyeleri
Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yaşam Koçu Hacer Bülbül, korona virüsü sebebiyle eve kapanan ailelere aile içi iletişimi hakkında tavsiyelerde bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle evlerine kapanan insanların iletişiminde sıkıntıların yaşanabileceğine dikkat çeken Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yaşam Koçu Hacer Bülbül, özellikle işten güçten ailesine vakit ayıramamaktan yakınan insanların bu durumu iyi bir fırsata çevirebileceğini ifade etti.

"65 yaş üstü vatandaşlarımızla empati kurmalıyız"

65 yaş üstü vatandaşlara karşı empati kurulması gerektiğini ifade eden Yaşam Koçu Bülbül, "65 yaş ve üstü büyüklerimizin evde kalmaları gerekiyor. Malum onlar risk altında bizde hem kendimiz hem de onların hayatıyla ilgili tedbirler almak zorundayız. Özellikle son zamanlarda sosyal medya üzerinde 65 yaş üstü insanların evde kalmasıyla ilgi alay konusu olacak videolar görmeye başladık. Biz ülke olarak bu değiliz. Biz atalarımıza saygıyla yetiştirildik. Büyüklerimize karşı empati kurmamız gerekiyor" dedi.

"Vakit ayırmıyor şikayeti yerini çok vakit ayırıyor şikayetine bıraktı"

Özellikle vakitlerini evde geçiren aile bireylerinin iletişiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Bülbül, "Özellikle bu süreçte evde kalan anne baba çocuklarına olan davranış biçimi çok önemlidir. Çocuklarınıza yaklaşılması gerektiği gibi yaklaşın. Çocuklarınızı geliştirecek oyunlar oynayın. Özellikle telefon, tablet ve televizyonda çok vakit geçirmeleri doğru değildir. Eskiden aileler neyden yakınıyordu. İşten güçten eve zaman ayıramamak, çocuğuna zaman ayıramamaktan yakınıyorlardı. Ama şuan bu durumu fırsata çevirebiliriz. Aslında ailelerin birbirlerini tam anlamıyla tanıyabileceği bir dönemdeler. Özellikle çocukların iletişim kısmını geliştirmek gerekiyor. Bu dönemde okulunu sevdirmek lazım. Çocuk evde sıkıldığında ona okulun ne kadar önemli olduğunu anlatmak gerekiyor. Şuan en çok bana gelen seans talebi ailelerin evdeki iletişim kopukluğu ile ilgilidir. Aynı evdeler ama aralarında iletişim kopukluğu var. bu zamana kadar birbirlerine ayırmadıkları zaman ayaklarına geldi. Ama bu dönemi nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar" şeklinde konuştu.

"Gereksiz harcamaları fark edecekler"

İnsanların bu süreçte ne kadar gereksiz harcama yaptığını göreceğini belirten Bülbül, "İnsanlar çalışıyor daha sonra farkında olmadan sürekli gereksiz harcamalar yapıyordu. Şuan insanlar bu tam olarak keşfetme zamanında şuan insanlar gerekli gereksiz harcamaları ayırt etme dönemindeler. Bu salgın bittikten sonra insanlar evdeyken ki harcamalarıyla dışarıdaki fuzuli harcamaların arasındaki uçurumu görecekler" diye konuştu.

Yaşam Koçu Hacer Bülbül son olarak herkesin risk altında olduğunu ancak paniğe gerek olmadığını, önlemleri aldıktan sonra bu konuyu kafamıza takıp strese girmeye gerek olmadığının altını çizdi. - GAZİANTEP
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Kaynak: İHA

Etiketler: Anne, Güncel
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