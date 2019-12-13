Haberler » Dünya » Yaşam koçunu darp eden 'bodyguard'lara hapis cezası - Haberler

Yaşam koçunu darp eden 'bodyguard'lara hapis cezası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) balayı için giden yaşam koçu İlter Faik Kaya'yı "ayağında terlik var" diyerek darp eden 5 bodyguard 8'er ay hapis cezası aldı.

13.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:57Yaşam koçunu darp eden 'bodyguard'lara hapis cezası

Kuzey Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) balayı için giden yaşam koçu İlter Faik Kaya'yı "ayağında terlik var" diyerek darp eden 5 bodyguard 8'er ay hapis cezası aldı. Olay, Haziran 2018'de KKTC'nin turizm şehri 'de meydana gelmişti.

Eş Nesrin Konuklu Kaya ile balayı için Girne'de bir otelde kalan İster Faik Kaya, sandaletle girmek istediği gece kulübüne alınmadığı gerekçesiyle tartıştığı güvenlik görevlileri tarafından dövüldü.

Güvenlik görevlileri, sandaletle içeri girmek isteyen Kaya'ya izin vermeyince tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, güvenlik görevlileri İlter Faik Kaya'yı darp etti.

?HASTANELİK OLDU

Gözüne ve burnuna ciddi şekilde darbe alan Kaya, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İlter Faik Kaya, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaya ve eşi, balayını yarıda bırakıp, Ada'dan ayrıldı.

Haklarında dava açılan 5 güvenlik görevlisinin yargılanması bugün sona erdi. Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılama sonucunda; Nurettin Beyazsaclı, Halil Işık, Cemre Tabak, Yasin Caktu ve Göksel Kimyalar 8'er ay hapis cezası aldı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Girne, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

16:12 Beykoz'da bir evde 2 kişinin cesedi bulundu - Haberler
16:11 Ahmet Davutoğlu yeni kurulan partiyi tanıttı - Haberler
16:10 TBMM Başkanı Şentop: "Ciddiye alınacak bir karar değil" - Haberler
16:09 İzmir açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
16:06 Kuş esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler
15:31 Ahmet Davutoğlu ile Nihal Olçok el ele poz verdi - Haberler
15:18 Davutoğlu, yeni partisini AK Parti'nin temel ilkelerinin okunduğu salonda ilan etti - Haberler
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan aile yakınının cenazesine katıldı - Haberler
14:51 İmamoğlu, "Otur işine bak" diyen Erdoğan'a yanıt verdi: En iyisini 16 milyon bilir - Haberler
14:37 Esenyurt'ta metruk binada 15 günlük bebek cesedi bulundu - Haberler
13.12.2019 16:22:30