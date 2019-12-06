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Yaşam koçunun 8 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği davada karar çıkmadı

Kadıköy'de yaşam koçluğu yapan bir kişinin, 8 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet uyguladığı dava bugün görüldü. "Kasten basit yaralama" suçundan yargılanan sanık, ifade vermeye gelmedi. Otizmli çocuğun uğradığı şiddet görüntülerinin dosyada yer aldığı dava, 7 Nisan 2020'ye ertelendi.

06.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:44

'de, yaşam koçluğu yaptığı otizmli çocuğu darbettiği ileri sürülen Uğur Dönertaş'ın, "kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Uğur Dönertaş katılmadı. Duruşmada B.Ö'nün annesi ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan B.Ö'nün ailesinin avukatı Gökmen Yeşil, davanın "kasten basit yaralama" suçundan açıldığını, aslında "eziyet" suçu kapsamında kaldığını belirtti.

"SANIK 4 AYDIR İFADE VERMEKTEN KAÇIYOR"

Avukat Yeşil, "Suçun 'kasten basit yaralama' olarak nitelendirilmesi maalesef bu vehametli bir suçun ve failin aklanması sonucunu doğurma tehlikesi taşır. Üstelik 'eziyet' suçu nitelikli hal taşımaktadır. Olayın yaşandığı salonunun yetkilileri dinlendiğinde mağdur çocuğa uygulanan şiddetin sistematik olduğu anlaşılacaktır" dedi.

Sanığın 4 aydır ifade vermekten kaçtığını belirten avukat Yeşil, kaçma şüphesinin bulunduğunu bu nedenle tutuklanmasına yönelik karar verilmesini talep etti. Sanık avukatı Okay Özer de müvekkilinin şiddete yönelik bir eyleminin bulunmadığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, alınan beyanların ardından duruşmayı 7 Nisan 2020'ye erteledi.

DARP ANLARI KAMERADA

Öte yandan dosyada yer alan spor salonundaki güvenlik kamerası kayıtlarına göre, çocuğun yaşam koçu tarafından spor salonunun giyinme odasında darbedildiği anlar yer alıyor.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2009 doğumlu ve otizmli B.Ö'nün tedavisi ve eğitimine yardımcı olması için ailesi tarafından yaşam koçu Uğur Dönertaş'a teslim edildiği anlatılıyor. Şüpheli Uğur Dönertaş'ın da B.Ö'yü Bostancı Mahallesi'nde bulunan bir spor salonuna götürdüğü ifade edilen iddianamede, olay tarihi olan 30 Mayıs 2018'de spor salonu yetkililerince mağdur çocuğun ailesinin arandığı belirtiliyor.

Yetkililerin çocuğun Uğur Dönertaş tarafından darbedildiği bilgisini aktarmaları üzerine ailenin şikayetçi olduğu ifade ediliyor.

İddianamede, şüpheli Uğur Dönertaş hakkında, "kasten basit yaralama" suçundan 8 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemeyle dava açılması isteniyor.

Yaşam koçunun 8 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği davada karar çıkmadı

Kadıköy, Güncel

Kaynak: AA


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