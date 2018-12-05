Yaşam Mücadelesini Kaybeden Bekçiye Son Görev

MERSİN'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan mahalle bekçisi Mehmet Akif Çam (25), 2,5 aydır hastanede sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.
22 Eylül
günü Silifke
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında mahalle bekçisi Mehmet Akif Çam, ağır yaralandı. Mersin
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Çam, yaklaşık 2,5 ay hayata tutunma mücadelesi verdi. Ancak yaşam savaşını bu sabah kaybetti. Genç
mahalle bekçisi için bugün Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan
, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sahil Güvenlik Akdeniz
Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Şerafettin Yılmaz, il emniyet müdür yardımcıları ve talihsiz gencin mesai arkadaşlarının katıldığı törende acılı anne Zühdiye ve Çam'ın kardeş Ali Çam güçlükle ayakta durdu. Bekar olduğu öğrenilen Mehmet Akif Çam kılınan cenaze namazının ardından Mut
ilçesinde defnedildi.
- Mersin
Silifke,Eylül,Mersin
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:11