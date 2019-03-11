Yaşam Standartlarını Artıran Tesisler

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Yenilenen bu tesisler bölgemize ayrı bir güzellik kattı. Bu tesisler sizlerin. Değerini bilin ve çok iyi koruyun" dedi. İzyuva sakinleri ise yapılan yatırım ve çalışmalar nedeniyle Bornova Belediyesi'ne ve Başkan Olgun Atila'ya teşekkür etti.

Bornova Belediyesi, Erzene Mahallesi'nin İzyuva Bölgesi'nde bulunan spor tesislerini yenileyerek yeniden vatandaşların kullanımına sundu. 18 bin metrekarelik alandaki parkta bulunan iki basketbol sahası, bir tenis kortu, bir halı saha ve açık hava spor aletlerinin bulunduğu bölüm, zemininden potalarına ve tel örgülerine kadar tamamen elden geçirildi. Spor tesislerinin bulunduğu alandaki eskiyen banklar ve çöp kovaları da yenileriyle değiştirildi. Peyzaj düzenlemesi ile bambaşka bir görünüme kavuşturulan alana, soyumma odaları ile önümüzdeki günlerde açılmak üzere bir de büfe yapıldı.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da bu özel günlerinde bölge sakinlerinin yanındaydı. Bütünüyle yenilenen tesisleri inceleyen Atila, sporcu gençlerle basketbol oynadı. Vatandaşlarla oturup, sohbet etti. Başkan Olgun Atila, 5 yıllık görev süreleri boyunca ilçenin dört bir yanına hizmet götürmek için çalıştıklarını belirterek, "Yatırım ve hizmetlerimizi her zaman sizlerin istek ve önceliklerine göre hayata geçirdik. Yenilenen bu tesisler bölgenize ayrı bir güzellik kattı. Bu tesisler sizlerin. Değerini bilin ve çok iyi koruyun" dedi. İzyuva sakinleri de yapılan yatırım ve çalışmalar nedeniyleBornova Belediyesi'ne ve Başkan Olgun Atila'ya teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler