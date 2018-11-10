Yaşam Vadisi 2. Etap'ı Minik Öğrenciler Yeşillendirdi

Beylikdüzü
Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ağaç dikim etkinliği, bu yıl Yaşam Vadisi 2. Etap'ta gerçekleşti. Etkinliğe katılan Beylikdüzülü minik öğrenciler kendi elleriyle çınar, akçaağaç, gürgen ve dışbudak ağaçlarını toprakla buluşturarak Yaşam Vadisi 2. Etap'ı yeşillendirdi.
2030 vizyonuyla ortaya koyulan 'daha yeşil bir Beyliklikdüzü' hayalini gerçekleştirmek için ağaçlandırma çalışmalarına devam eden Beylikdüzü Belediyesinin ilçedeki ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin katılımıyla her yıl gerçekleştirdiği ağaç dikim etkinliği, bu yıl ilk kez Yaşam Vadisi'nde gerçekleşti. Yaşam Vadisi 2. Etap'ta düzenlenen "Ağaç Dikim Etkinliği"ne katılan Beylikdüzülü minikler hem kendi gelecekleri hem de Beylikdüzü'nün geleceği için ağaç dikti. Etkinliğe katılarak çocuklarla birlikte ağaç diken Başkan Ekrem İmamoğlu
, "Bugün diktiğiniz ağaçlar sizinle büyüyecek ve Yaşam Vadisi, İstanbul
'un en ağaçlı, en yeşil, en temiz, en güzel, en eğlenceli parkı olacak. Yaşam Vadisi'ni hayatınızın her anında doya doya yaşamanızı diliyorum" şeklinde konuştu.
"Mutlu bir şehir üretme çabasındayız"
Konuşmasında şehri bir insana benzeten Başkan İmamoğlu, "Şehir de bir insan. Ağaçsız ve yeşil alansız bir şehir, üzgün ve mutsuz; parkı olan, ağacı olan, yeşili olan şehirse gözleri pırıl pırıl parlayan mutlu bir insandır. Biz, mutlu bir şehir üretme çabası içindeyiz. Bu devasa parkı ağaç dikim etkinlikleriyle hep birlikte ağaçlandırarak bitireceğiz. Daha yeşil daha güzel daha mutlu Beylikdüzü'nün geleceğine hep birlikte katkı sağlayacağız" dedi. - İSTANBUL
İstanbul,İmamoğlu,Beylikdüzü
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:51