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Yaşama bir ses de sen ver, organlarını bağışla

Altıeylül Kent Konseyi Kadın Meclisi bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atarak 'yaşama bir ses de sen ver, organlarını bağışla' dedi.

17.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:39Yaşama bir ses de sen ver, organlarını bağışla
Kent Konseyi Kadın Meclisi bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atarak 'yaşama bir ses de sen ver, organlarını bağışla' dedi.

Altıeylül Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde başlatılan proje kapsamında açılan stantlarda görevliler bir tarafından organ bağışı hakkında vatandaşlara bilgi verecek, bir yandan da vatandaşlar bu stantlarda organ bağışında bulunabilecek.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Osman Ödemiş, Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman,Altıeylül Kent Konseyi Başkanı Av. Hüseyin Gündoğan, Kadın Meclisi Başkanı Özge Güneri belediye hizmet binası önünde açılan organ bağışı kampanyasına destek verdi. Organ bağışının yeterli olmadığı ülkemizde bu tür sosyal sorumluluk projelerinin sıklıkla yapılmasını doğru bulduğunu ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı organ bağışının bir insanın bir insana verebileceği en değerli hazine olduğunu dile getirdi. Açılan stantta organ bağışında bulunan Başkan Avcı; "Kent Konseyi Kadın Meclisimiz tarafından Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında bir organ bağışı etkinliği düzenliyoruz. Bu etkinliği düzenleyen Kent Konseyimize teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın bu tarz sıkıntılarının giderilmesi adına yapılan bu farkındalık uygulamasının inşallah olumlu etkileri olacaktır. Duyarlı vatandaşlarımızı bu projeye destek vermeleri için stantlarımıza bekliyorum" Dedi.

Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Özge Güneri, yaşama bir ses de sen ver diyerek kadın meclisi olarak sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerinin altını çizdi. Güneri konu ile ilgili olarak şunları söyledi; " Altıeylül Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Kadın Meclisimizin Çevre Sağlık Gurubu ve Devlet Hastanemiz Başhekimliğinin katkıları ve özverileri ile bugün burada Organ Bağışı kampanyamızı başlatmış bulunuyoruz. Projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi

Projenin iki gün süreceğini belirten Güneri; "16 Aralık Pazartesi Altıeylül hizmet binası önünde başlayan organ bağışı kampanyası,17 Aralık Salı günü Kurtdereli Heykeli önünde açılacak olan stantta devam edecek. Herkesi kampanyamıza destek vermeye bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kent Konseyi, Altıeylül, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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