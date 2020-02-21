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Yaşama, savaşa ve ölüme kuşbakışı bakmak

İkinci Dünya Savaşı'nda pilot olarak görev yapan Dahl'ın ölümle her an burun buruna olan savaş pilotlarının dehşetli ve acayip deneyimini anlattığı öyküler sizi nefessiz bırakacak. Kemerlerinizi bağlayın!

21.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:09Yaşama, savaşa ve ölüme kuşbakışı bakmak

Sıra dışının krallığına hoş geldiniz!

Casus, savaş pilotu, çikolata tarihçisi ve tıbbi buluşlar yapan bir mucit. Roald Dahl, yazdığı kitaplar kadar renkli bir yazar. Charlie'nin Çikolata Fabrikası ve diğer çocuk kitaplarıyla tanınan Dahl'ın yetişkinlere anlattığı hikâyeler de bir o kadar sihirli.

Düşen uçaklar, silah arkadaşlarının yolunu gözleyen askerler, savaşın akıl almaz cinnet hali... İkinci Dünya Savaşı'nda pilot olarak görev yapan Dahl, Anlaşıldı, Tamam'da savaş pilotlarının tuhaf hayatlarını ve deneyimlerini, havada her an ölümle burun buruna nasıl yaşadıklarını dehşetli ve karanlık, heyecan ve mizah dolu öykülerde resmediyor.


Pilot, Güncel

Kaynak: Bültenler

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