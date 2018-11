Yaşama Spor ile Tutundu, Şimdi Hedef 2020 Tokyo

20 Kasım 2018 Salı 10:03



TABANCA'yı eline ilk aldığı şampiyonada Türkiye birincisi olarak çıktığı yolculukta Türkiye'yi 3 kez olimpiyatlarda temsil eden ve birçok şampiyonluklar kazanan paralimpik sporcu Aysel Özgan, şimdi ise gözünü 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na çevirdi. Aynı zamanda spor ile hayata tutunan 'gülmeyi tercih ederim' diyen Özgan, çevresine ise pozitif kişiliğiyle yaşam sevinci aşılıyor.1989'da Ortaokula başladığı yıl ortaya çıkan sağlık sorunlarından ötürü eğitimine ara veren Giresun doğumlu sporcu Aysel Özgan, boyun omurunda, omurilikten anevrizmal kemik kisti teşhisiyle gerçekleştirilen ameliyatı sonrasında felç oldu. Yarıda bıraktığı eğitimini açık öğretimden tamamlasının ardından 2002 yılındaki bedensel engelliler için yapılan devlet memurluğu sınavını kazanarak devlet memuru olan Aysel Özgan'ın hayatı ise 2004 yılından itibaren değişmeye başladı. Aralık ayında Giresun dayken arkadaşlarının ısrarı üzerine Türkiye Şampiyonası'nda yer alan ve ilk kez eline tabanca aldığı şampiyonayı birincilikle tamamlayan başarılı sporcu, akabinde Dünya ve Avrupa şampiyonlarında boy göstererek elde ettiği dereceler sonrası 2008 Pekin , 2012 Londra ve 2016 Rio olmak üzere 3 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil etti. Zorluklarının üstesinden sahip olduğu umut ve pozitif düşüncesiyle gelen 40 yaşındaki sporcu, hayatının dönüm noktalarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı.'TABANCADAN KORKAN BİR İNSANDIM'İlk ameliyatından netice alınamayınca ikinci kez enseden (C7-T2) ameliyat olduğunu ancak ameliyatın ardından göğüsten aşağısını hissetmediğini belirten Aysel Özgan, felç olmasının ardından ailesinin desteğiyle birlikte hayata bir an olsun küsmediğini ifade etti. Spor ile tanıştığı ilk günler olan 29 Kasım-2 Aralık 2004 tarihinde Giresun'daki Türkiye Şampiyonası'nı anlatan başarılı sporcu, 'Yarışmaya kadın olduğum için çağrılmıştım, normalde tabancadan korkan bir insanım. Sonrasında sırf Giresun'u temsil eden kadın olsun diye yarışmaya arkadaşlarımın da ısrarıyla katıldım. Normalde atıcılığı bilmiyordum. Yarışmada birçok şeyi gösterdiler, oradaki hocamın da yardımıyla atıcılık sporuna başladım dedi.TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLARAK SERÜVENE BAŞLADIİlk kez katıldığı şampiyonada birincilik elde eden başarılı sporcu, o günleri ise 'Yarışma esnasında etrafı izliyordum, herkes hazırlanıyordu. Hakem benim neden atış yapmadığımı sordu, Giresun'u temsilen geldiğimi ve sadece beklediğimi söyledim. Hiç atmazsam diskalifiye olacağım söylenince bende tabancaya baktım. Ama normal bir tabanca gibi değildi, nereden mermi koyacağımı söylediğimde hakem bana inanamadı. Sonrasında yarışmaya girdik, herkes 1 saat 15 dakikada atarken 20 dakika zor durdum. Gitmeye kalkıştığımda arkadaşım puanların okunacağını ve gitmemiz gerektiğini söyledi. Yarışmanın sonucunda birinci olmuşum. Herkes tebrik etti ve o günden itibaren atıcılık sporu başladı şeklinde anlattı.'ÖZGÜVENİM OLUŞTU'Felç geçirmesinin ardından özellikle ailesinin desteğiyle birlikte yaşama tutunan Aysel Özgan, o dönem de hayatının iyi olduğunu ancak kendine güveninin olmadığını kaydetti. Spor ile birlikte hayatının da değiştiğini aktaran başarılı sporcu, Mesela dışarı çıkarken 5-6 kişiyle dışarı çıkıyordum, arabamın tekeri patlarsa insanların yardımına gerek duyarım diye düşünüyordum. Aslında cep telefonu var, arasan herkes gelir ama güvensizlik vardı. Giresun'da devlet memurluğu yaparken aynı zamanda engelliler derneği için de organizasyonlara katılıyorduk. Daha önce de aktiftim ancak bu kadar değildi, milli sporcu olunca özgüvenim oluştu. Sonrasında ben dışarı çıkarken kimseyi yanımda götürmedim, neden bizi çağırmıyorsun diye şaşırdılar ancak ben o sıra o özgürlüğü tattım. Özgürlük ile beraber özgüven çok muhteşem bir şey oldu. Sadece ben değil, herkes yapabilir düşüncesine girdim. O da çok hoşuma gitti, herkese benim gibi siz de bir şeyler başarabilirsiniz diye konuşuyordum, hatta sayemde spora girenler de oldu. Yalnızca atıcılık değil sporun hangi branşında olursa olsun, benim için önemlisi sporu tatmak ve özgüvene sahip olmak. Rehabilitasyon gibi bir şey oldu benim için diye konuştu.'ZORLUKTAN ZİYADE HUZUR DUYUYORUM'Sporu sosyal yaşamının bir parçası haline getirdiğini vurgulayan Aysel Özgan, 'İlk başlarda çevremde bir kadın için ne tabancası diye tepkiler oluyordu, duymamazlıktan geliyordum. Güldüm geçtim, şimdi de iyi ki bu spora girmişsin diyorlar. Bende zaten artık bu sporu sosyal hayatımın içerisine dahil ettim. Kendime saatler belirledim, kondisyon çalışıyorum, antrenmanlarımı yapıyorum. Spor artık yarım gibi. Her mesleğin bir zorluğu var ancak ben zorluktan ziyade huzur duyuyorum atıcılık ile ilgili. Sadece atış yapmak değil bu işin içerisinde kondisyon da önemli. Dikkati artıracak antrenmanlarımız da var. Her şey bir bütün olunca hem atışta başarı geliyor, hem de zihinsel olarak rahatlamış oluyorsunuz dedi.HEDEF 2020 TOKYO PARALİMPİK OYUNLARIPozitif bir kişiliğe sahip olan ve sürekli yüzündeki gülümseme ile dikkat çeken Aysel Özgan, bu yapısı ile ilgili ise 'Bu içimden geliyor, ben neden böyle oldum, ne için bu duruma düştüm moduna hiç girmedim. Girmeyi de istemedim çünkü bir baktım; ya hayatta ağlayacaksın, ya güleceksin. Ağlayınca da etrafında çok az insan oluyor ama gülünce etrafınız da daha pozitif oluyor. Hastalıklı gibi gözükmüyorsun gülünce, o yüzden ben gülmeyi tercih ederim ifadelerini kullandı. Bursa 'da Yıldırım Belediyespor bünyesine çalışmalarına devam eden ve kendisine verilen destek için ailesi başta olmak üzere Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin ile birlikte herkese teşekkür eden başarılı sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları için de kolları sıvadı. Sırbistan 'da Aralık ayının ilk haftası düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan Aysel Özgan, önümüzdeki yıl ise Dubai 'deki şampiyona da olimpiyat kotasını tamamlamak için mücadele verecek.DÜNYANIN ZİRVESİNDE YER ALDIŞu an Bursa'da işine devam eden ve bunun yanında aktif spor yaşantısını da sürdüren Aysel Özgan, ulusal ve uluslararası birçok şampiyonadan derece ile döndü. 2008 Pekin'de 6'ncı, 2012 Londra'da 10'uncu, 2016 Rio'da 6'ncı olarak olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden Özgan, geçtiğimiz yıl Almanya 'nın Hannover şehrinde düzenlenen Bedensel Engelliler Atıcılık Dünya Kupası'nda havalı tabanca branşında ise dünya şampiyonu olarak başarısını perçinlemişti. Daha önce de Dünya Kupası'nda 2012'de altın, 2014'te bronz ve 2015'te de gümüş madalyanın sahibi olan Özgan, bunların dışında birçok özel şampiyonalardan da altın madalyalar ile döndü. 30'un üzerinde madalyası bulunan Özgan, bu yıl yapılan Dünya Kupası'nda da ikinci olmuştu. Özgan, Bursa'nın olimpiyat sporlarında vitrin yüzü olarak gösteriliyor. - Bursa