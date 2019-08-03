Yaşama uygun yeni bir gezegen keşfedildi!

Güneş sistemine 31 ışık yılı uzakta yeni bir gezegen keşfedildi. 'Super - Earth' adı verilen gezegende suyun da olduğu belirtildi. Keşfedilen yeni gezegen ile alakalı gelişmeler ise halka sunuldu.

GEZEGEN YAŞAMA ELVERİŞLİ

Gök bilimciler Çarşamba günü yaptıkları açıklamada Güneş sistemine 31 ışık yılı uzakta bulunan yeni bir gezegen keşfettiklerini açıkladı. Astronotlar ' Super - Earth' adı verilen gezegenin dünyadan altı kat daha büyük olduğu ve suyun da var olabileceğini söylediler. Gezegende yaşam olduğuna dair herhangi bir kanıt olmamakla birlikte gezegendeki şartların, yaşamı destekleyebileceği söylenebilir.

New York Cornell Üniversitesinde gökbilimi bölümü öğretim üyesi Profesör Lisa Kaltenegger, yeni gezegenin yıldızdan uzak olduğunu ve gezegende havanın ne çok sıcak ne de çok soğuk olduğunu belirtti.

SUYUN SIVI HALDE BULUNDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Astronomy & Astrophysics dergisi tarafından yayınlanan bulgular ile ilgili Cambridge'de düzenlenen bir konferansta sunum yapıldı ve bu bulgular izleyicilere aktarıldı. Çok ince bir atmosferi olan gezegende suyun sıvı halde bulunabileceği tahmin ediliyor. NASA,atmosferi olmayan bir gezegende hava sıcaklığının -64 derecenin üzerine çıkmayacağını bu nedenle gezegenin tamamının buzul olabileceğini belirtti.

NASA bu yılın başlarında Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) uydusunu kullanarak yaptığı araştırmada Güneş'ten çok daha GJ 357 b, a ' Hot-'earth ' ismini verdiği bir gezegen keşfetmişti.