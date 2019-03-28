Yaşama Yol Ver" Kampanyası Devam Ediyor

Çorum
Sağlık Müdürlüğünce ilkokul çağındaki çocukların gelecekte ambulans konusunda bilinçli davranmalarını sağlamak amacıyla başlatılan "Yaşama Yol Ver" kampanyası, okullardaki eğitim faaliyetleriyle devam ediyor.
112 Hızır Acil Müdürlüğüne bağlı ekipler, proje kapsamında 19 Mayıs
İlkokulu, Sakarya
İlkokulu ve Albayrak Anaokulunu ziyaret ederek öğrencilere ambulansın ne işe yaradığı ve nasıl çalıştığı konularında bilgi verdi.
Sağlık İl Müdürü Dr. Ömer Sobacı, yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında öğrencilere ambulansın yanı sıra 112 Acil Çağrı Hattını da tanıttıklarını söyledi. Öğrencileri hangi durumlarda 112'yi arayabilecekleri konusunda bilgilendirdiklerini dile getiren Sobacı, "Ayrıca nasıl iletişim kurulması gerektiği konusunda çocuklarda olumlu tutum ve davranış geliştirilmesi, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin önemi, çalışma şekli ve trafikte ilerleyen ambulansa yol verme konusunda özen gösterilmesi gibi bilgilere yer verilmiştir." diye konuştu.
Çorum, Güncel
Kaynak: AA