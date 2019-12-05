Haberler » Güncel » 'Yaşama Yol Ver' projesi - Haber

"Yaşama Yol Ver" projesi

Ambulansların sokak ve caddelerde daha rahat seyretmeleri için "Yaşama Yol Ver" projesi başlatıldı.

05.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:01
Ambulansların sokak ve caddelerde daha rahat seyretmeleri için "Yaşama Yol Ver" projesi başlatıldı.

112 Acil sağlık Hizmetlerinin 25'nci yıl etkinlikleri kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü, 112 ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, trafikte yoğun olarak bulunan servis, taksi ve minibüs şoförlerine, "Yaşama Yol Ver" projesi tanıtıldı.

"Yaşama Yol Ver" projesinde, Ambulansların sokak ve caddelerde daha rahat seyretmeleri için trafikte seyir halinde olan servis, taksi ve minibüs şoförleri ile görüşülüp, duraklara afişler asılarak, broşürler dağıtıldı. - MALATYA

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:45 Ceren Özdemir'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Haber
12:44 DÜNYA SERBEST DALIŞ ŞAMPİYONU ULUSOY'DAN STRESE KARŞI NEFES ÖNERİSİ - Haber
12:44 Dünya serbest dalış şampiyonu ulusoy'dan strese karşı nefes önerisi - Haber
12:44 Türkiye son 39 yılın en kurak mevsimini geçirdi - Haber
12:39 Aydın'a buzlanma uyarısı - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
11:23 Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
5.12.2019 12:47:10