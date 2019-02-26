Yaşama Yol Ver" Protokolü İmzalandı

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Yaşama Yol Ver" medya kampanyası kapsamında Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.Karabük ve ilçelerinde bulunan tüm okullarda uygulanmak üzere hazırlanan sunum ve video gösterilerinin yer aldığı eğitime ilişkin toplumda 112 bilincinin oluşturulması, 112 acil çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol yapıldı.İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yürütülen "Yaşama Yol Ver" medya kampanyası ile ilkokul öğrencilerinde 112 bilincinin oluşturulması, 112 acil çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesine yönelik hazırlanmış olan video gösterilerinin sunulduğunu ve ambulans tanıtımının yapıldığını belirtti.Sunum sonunda tüm çocuklarımıza bilgilendirici broşür ve promosyon dağıtılacağını ifade eden Sarı, "Broşürleri evde anne, baba ve kardeşleri ile paylaşmaları istenecektir. Yerde yatan kazazedeye nasıl ve hangi ekipman kullanılarak müdahale edildiği, hasta ve yaralıyı ambulansa nasıl alındığı şeklinde bir ilkyardım canlandırması yapılarak çocuklarımıza ani yaralanma ya da kaza anında nasıl doğru müdahale edileceği uygulamalı olarak gösterilecektir" dedi. - KARABÜK