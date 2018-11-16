Yaşamın Senfonisi" Resim Sergisi Açıldı

Lüleburgaz
'da sanatsever Ayşe Doğan
tarafından "Yaşamın Senfonisi" kişisel karma resim sergisi açıldı.
Lüleburgaz Belediyesi Fuaye alanında gerçekleştirilen serginin açılışına Belediye Başkanı Murat Gerenli yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Başkan Gerenli, burada yaptığı konuşmada, sanata büyük önem verdiklerini söyledi.
Bu serginin de Ayşe Doğan'ın uzun yıllara dayanan emeklerinin yansıması olduğunu belirten Gerenli, sanatı ve sanatçıya herkesin değer vermesi gerektiğini ifade etti.
Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesilerek katılımcılar sergideki eserleri inceledi.
Doğan, serginin açılışının ardından sergiyi gezmeye gelenlere eserler hakkında bilgiler aktardı.
Sergi 18 Kasım'a kadar açık kalacak.
Ayşe Doğan,Lüleburgaz