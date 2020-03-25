Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Yaşamını yitiren er, toprağa verildi - Haberler

Yaşamını yitiren er, toprağa verildi

HATAY'ın Altınözü ilçesinde vatani görevini yaptığı birliğinde kendi tüfeğinden çıkan kurşunla yaşamını yitiren Er Yusuf Duruk (24) memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

25.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:37
Yaşamını yitiren er, toprağa verildi

HATAY'ın Altınözü ilçesinde vatani görevini yaptığı birliğinde kendi tüfeğinden çıkan kurşunla yaşamını yitiren Er Yusuf Duruk (24) memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Duruk'un cenazesinde, koronavirüs salgınına karşı önlemler alındığı görüldü.

Altınözü ilçesinde vatani görevini yapan Yusuf Duruk, 23 Mart 2020 günü birliğinde nöbet tutarken kendi silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Duruk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Erzurumlu Nevin- Kelami Duruk çiftinin iki erkek çocuğundan en büyüğü olan Yusuf Duruk'un cenazesi, memleketine getirildi. Yusuf Duruk için merkez Palandöken ilçesindeki Solakzade Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi koronavirüs salgını nedeniyle belediye görevlileri, vatandaşların ellerine dezenfektan sıktı, cemaate maske dağıttı. Cenaze namazında sosyal mesafeyi korumak için şeritler çekilip, musalla taşı ve alan tamamen ilaçlandı. Görevliler yan yana gelen vatandaşları iki kol mesafe oluşturması için sık sık uyarılarda bulundu.

Elinde eldiven ve ağzında maske ile kardeşinin tabutuna sarılan Erdoğan Duruk, uzun süre gözyaşı döktü. Yakınları tarafından güçlükle tabuttan uzaklaştırılan Erdoğan Duruk, "Gitti Yusuf'um gitti, seni koruyamadım" dedi.

Cenaze namazının ardından Er Yusuf Duruk, götürüldüğü Abdurrahmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Altınözü, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Sincan Cezaevi’nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama Haberler
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Haberler
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti Haberler
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti
ABD’de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı Haberler
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı
İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Haberler
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:02: Hayırsever, mahalle halkının 11 bin 500 TL'lik bakkal borcunu ödedi - Haber 18:02: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyatların ertelenmesini değerlendirdi... - Haber 18:00: Muğla'da can dostlara mama ve su takviyesi - Haber 18:00: Eskişehir Valiliği'nde koronavirüsüne termal kameralı önlem - Haber 18:00: ANTALYA Kumlucalı sera üreticisine koronavirüs molası yok - Haber 17:49: Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi - Ekonomi 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber 17:00: ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber