Yaşamlarını engelli 3 evlatlarına adadılar

Kaynak: AA

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da mental bozukluk dolayısıyla yürüyemeyen, konuşamayan üç kardeş, anne babaları sayesinde hayata tutunuyor.En büyüğü 27, diğeri 26 ve en küçüğü 7 yaşındaki engelli evlatlarının her bakımını eksiksiz yerine getiren Talat ve Hatice Uçan çifti, fedakarlığın en güzel örneğini ortaya koyuyor.İki yıldan bu yana Evde Sağlık Hizmeti'nden faydalanan aileye, çocuklarının rahatsızlığında evlerine gelen sağlık ekipleri destek oluyor.Baba Talat Uçan (56), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 yıllık evli olduğunu, ilk çocukları Burak'ın, dünyaya geldiğinde boynunu tutamadığını kaydetti.Sayısız doktora gittiklerini ve epilepsi ile mental bozukluk teşhisi konulduğunu dile getiren baba Uçan, ikinci çocukları Cansu'nun (26) sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini söyledi.Kızları Cansu'nun altı aylıkken rahatsızlandığını ve havale geçirdiğini aktaran baba Uçan, kızlarına da aynı teşhisin konulduğunu belirtti.Üçüncü çocukları Cennet'in sağlıklı bir şekilde doğduğunu ve halen ilkokula gittiğini anlatan baba Uçan, ancak 7 yıl önce doğan Berat'ın da engelli ağabey ve ablası ile aynı kaderi paylaştığını söyledi.İki katlı evlerinde üçü engelli biri sağlıklı çocuklarının mutluluğu için çaba gösterdiklerini ifade eden baba Uçan, şöyle devam etti:"Ev içerisinde kendilerini idare ediyorlar, emekliyorlar ama diğer ihtiyaçlarını tamamen bizim desteğimizle sağlıyorlar. Onlar için evimize asansör bile yaptırdık çünkü zaman içerisinde ağırlaştılar ve dışarıya çıkarmakta sıkıntı yaşıyorduk. iki yıl önce evin dışından bir asansör yaptırdım. Onları haftada bir iki kez dışarı çıkararak gezmeye götürüyorum. Çok şükür elimizden geldiğince onlara en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz."Baba Uçan, çocuklarının mutluluğu için elinden geleni yapmaya çalıştığını ve bundan sonra da sağlığı elverdiği sürece kimseye bırakmadan evlatlarına bakacağını söyledi.Çocuklarının rahatsızlığından dolayı sürekli hastanede işlemlerinin olduğunu dile getiren baba Uçan, bununla ilgili de Evde Sağlık Hizmeti'nden faydalandıklarını belirtti.Sağlık ekiplerinin ayda bir evlerine gelerek çocuklarının sağlık kontrollerini yaptığını, raporlarını düzenlediğini ve ilaçlarını yazdığını kaydeden baba Uçan, bu sayede her sıkıntıda hastaneye gitme sorunundan kurtulduklarını vurguladı."Onlara bebek gibi bakıyoruz ve bakacağız"Anne Hatice Uçan da (50), çocuklarını kucağına aldığı ilk günden bu yana onlara bebek gibi baktığını ve her ihtiyaçlarını karşılamaya çabaladıklarını belirtti.Ellerinden geldiğince çocuklarını mutlu etmeye çalıştıklarını ifade eden anne Uçan, "Asla şikayetçi değilim. Onlara bebek gibi bakıyoruz ve bakacağız. Allah, sabrını veriyor." dedi.Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmeti Doktoru Arif Kenar, üç engelli kardeşi iki yıldan bu yana takip ettiklerini ve rutin olarak ayda bir kontrollerini gerçekleştirdiklerini söyledi.Üç kardeşin mental bozukluğu bulunduğunu, bu nedenle yürüyemediklerini ve konuşamadıklarını anlatan Kenar, verdikleri hizmet sayesinde ailenin, bazı işlemleriyle ilgili sürekli hastaneye gitmek zorunda kalmadığını kaydetti.Kenar, ailenin rutin kontroller dışında olağanüstü durumda hastaneye gitmesi gerektiğinde de ambulans hizmeti sunarak onlara yardımcı olmaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi.