Yaşanabilir ve temiz bir dünya için Başkentli gönüllüler el ele verdi"Dünya Temizlik Günü" kapsamında Türkiye 'de 72 ilde, dünyada ise 169 ülkede eş zamanlı olarak çevre temizliği yapıldı Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nın desteği ile gerçekleştirilen çevre temizliğinin adresi bu yıl "Seğmenler Parkı" olduANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nın katkılarıyla Seğmenler Parkı'nda "Dünya Temizlik Günü" etkinliği düzenlendi.Türkiye'de 72 ilde, dünyada ise 169 ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "21 Eylül Dünya Temizlik Günü" kapsamında Ankara'da da çevre temizliği yapıldı.Gönüllü gençler çevreyi temizlediBüyükşehir Belediyesi'nde hayata geçirilen "Sıfır Atık" projesine de destek veren gönüllüler, parka gelen vatandaşları da çevre bilinci hakkında bilgilendirdi."Let's do it-Hadi Yapalım" sloganıyla ilk kez 2008 yılında Estonya'da bir grup tarafından sivil toplum hareketi olarak başlatılan ve dünya geneline yayılan temizlik günü, Türkiye'de de büyük bir farkındalık oluşturma etkinliğine dönüştü.STK'lar ve vatandaşlar el eleTemizlik etkinliğine katılan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Dünyada çevre kirliliğinden dolayı yüzlerce insan hayatını kaybediyor. Çevreye duyarlı toplum haline gelmemiz için hep beraber çalışmalıyız" dedi.Dünya Temizlik Günü hareketinin önemine vurgu yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berkay Gökçınar da, "Bu etkinlik sayesinde çevrenin ve doğanın temiz tutulmasına yönelik farkındalık kazandırılıyor. Dünyanın en önemli sorunlarının başında çöp geliyor. Hep birlikte çözüm üretelim evimize gösterdiğimiz özeni çevre için de gösterelim" değerlendirmesinde bulundu.7'den 70'e herkesin yoğun katılım gösterdiği temizlik etkinliğinde konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cem Şahin ise, "Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu kampanyaya destek veriyoruz" dedi.323 kilogram çöp toplandıSeğmenler Parkı'nda bir günde cam şişeden plastik ambalaja ve sigara izmaritine kadar çok sayıda atığı toplayan gönüllüler toplamda; 323 kilogram atık toplayarak, çevre temizliği gerçekleştirdi.Sivil Yaşam Derneği gönüllüsü Azra Naz Topçu, "Günden güne yaygınlaşması için çevre bilinci oluşturmanın farkındalığını oluşturduk. STK'lar kadar vatandaşlardan da katılım oldukça fazla. Şehir dışından bile gelenler var. Bu farkındalık giderek artacak" derken, Lise öğrencisi Metehan Selim İpek, "Parkı okulca temizlemek için geldik. Her yerde sigara izmaritleri, Cam şişeler ve plastikler var. Hepsini el birliğiyle toplamaya çalışıyoruz. Tüm insanları çevreyi temiz tutmaya davet ediyorum" sözleriyle düşüncelerini paylaştı.Birbirinden renkli aktiviteler ve eğlenceli yarışmaların da yer aldığı temizlik etkinliğine katılanlardan Sena Yüksel ise şöyle konuştu:"Biz insanlar bu çevrede nefes alıyoruz çevre de bizimle nefes alıyor. Biz ne kadar çevreyi temiz tutarsak o derece rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamış oluruz. Her yerde çöp kutusu var ancak insanlar çöplerini çöp kutusuna atmak yerine yerlere atmayı tercih ediyor.