Haberler » Güncel » Yaşanan dehşeti anlattı - Haber

Yaşanan dehşeti anlattı

Van Gölü'nde teknenin alabora alması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 64 kişinin kurtarıldığı olayın canlı tanıkları, yaşanan dehşeti anlattı.

26.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:00 Yaşanan dehşeti anlattı
Gölü'nde teknenin alabora alması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 64 kişinin kurtarıldığı olayın canlı tanıkları, yaşanan dehşeti anlattı.
Kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve güvenlik güçlerinin Van'da aldığı önlemler sonucu Van Gölü üzerinden 'e geçmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 64 kişi de kurtarılarak hastanelere sevk edilmişti. Sabaha karşı ilçesi yakınların yaşanan olayın canlı tanığı Muhammed Murip, yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı. Kıyıya yaklaşık 25 metre kala teknenin devrildiğini dile getiren Murip, dalganın çok olduğu ve teknenin devrilmesiyle bir kısmının yüzerek kıyıya çıktıklarını söyledi. Teknede değişik ülke vatandaşları bulunduğunu da ifade eden Murip, teknedekileri kurtarmak için yoğun mücadele verdiğini kaydetti.
Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Sabaha karşı Van'dan tahminen 80 kişiyi alan bir teknenin Adilcevaz yakınlarına gelirken alabora olduğunu belirterek, "Maalesef 7 kişi hayatını kaybetmiş. Olay yerine geldiğimizde çok kötü bir manzarayla karşılaştık. Pakistan'dan, Afganistan'dan buraya her türlü sıkıntıyı göze alarak kaçmaya çalışan insanlar bir kurtuluşa gitmek istiyorlar. Ülkemizde bunları görerek ne kadar şükretsek azdık. Bu cennet vatanı ne kadar sevsek azdır" dedi.
(Özcan Beşkardeş/İHA)

Adilcevaz, Van Gölü, Bitlis, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:53   65 yaş üstü kadın korosu, yılbaşına hazırlanıyor - Haber
11:53   65 yaş üstü kadın korosu, yılbaşına hazırlanıyor - Haber
11:52   Damda erkek cesedi bulundu - Haber
11:47   Erzincan'da Z- Kütüphanelerinin açılışı yapıldı - Haber
11:47   Hayvanat Bahçesi'ne özel kış menüsü - Haber
11:29   Dilenci kılığına girip ahlaksız teklif alan CNN Türk muhabiri o anları anlattı - Haber
11:22   Çekilişe sayılı günler kala Antalya'da yılbaşı biletlerinin yüzde 95'i satıldı - Haber
11:14   Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Karadeniz'deki tüm yangınlar kontrol altına alındı - Haber
11:04   Karadeniz'de yağışların azalmasıyla kuraklık alarmı verildi - Haber
10:22   HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu - Haber
26.12.2019 11:56:53