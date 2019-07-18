18.07.2019 14:08
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Yaşanan sel sonrası Kocaali'de yollar kapandı

Yaşanan sel sonrası Kocaali

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşanan sel sonrasında ilçede birçok yol ulaşıma kapandı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşanan sel sonrasında ilçede birçok yol ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaali ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sele sebep oldu. Derelerin taştığı ilçede birçok mahalleyi su basarken, heyelan da meydana geldi. Aşırı yağışlar neticesinde Hendek ilçe yolu Kestanepınarı-Karadere mevkiinin kapalı olması nedeniyle Hendek ilçesine ulaşımın sağlanamadığı belirtildi. Aktaş Mahallesi yolunun da kapalı olması nedeniyle Süngüt-Küplük-Kızılüzüm mahallelerine ulaşım sağlanamazken, Ortaköy Barajı bölgesi Eski Gümüşoluk köyü yolu üzerindeki köprünün derenin taşması nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu, Görele-Yalpankaya-Yanıksayvant mahallelerine ulaşımın sağlanamadığı kaydedildi. Açmabaşı Mahallesi yolunda 4 ayrı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapanırken, Maden Deresi-Eski otel mevkiinde köprünün yıkılması nedeni ile mahsur kalan 2 vatandaş için belediye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi. Kocaali-Akçakoca yolunda da Kocaali ilçesi istikametinin ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. Yaşanan sel olayında can kaybının olmadığı öğrenildi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Sakarya, Kocaali, 3. Sayfa

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