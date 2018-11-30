Yaşanmış Bir Olaydan Sinemaya Aktarılan Zerk'in Afişi De Sıradışı!

Sezonun en iddialı psikolojik gerilim filmi "ZERK"in fragmanı kadar afişi de heyecan yarattı…

Gerçek bir hikâyeden beyazperdeye uyarlanan "ZERK" filminin geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanının ardından afişi de görücüye çıktı. Özgün hikâyesiyle psikolojik gerilim alanında Türk sinemasına farklı bir soluk getirecek olan "ZERK", 21 Aralık'tan itibaren sinema salonlarında olacak…

KURTLAR VADİSİ'NİN ZÜLFİKAR AĞA'SI KONUK OYUNCU OLDU!

Oyuncu kadrosunda Ahu Sungur, Ergün Demir, Açelya Elmas, Ali Ertem, Semra Dinçer, Arzu Suriçi, Taner Bahadır, Pervin Ünalp ve Funda Eskioğlu'nun paylaştığı filmde ayrıca Kurtlar Vadisi dizisinde "Zülfikar Ağa" karakterine hayat veren Halil İbrahim Kalaycıoğlu ile usta oyuncular Kahraman Sivri ve Bülent Seyran konuk oyuncu oldu.

Senaryo yazarlığını ve yönetmenliğini Battal Karslıoğlu'nun yaptığı filmin yapımcılığını ise Trio Grup Pictures A.Ş.'den Ali Ertem ve Murat Aktunalı üstlendi.

1986 yılında yaşanan gerçek bir olayın anlatıldığı "ZERK" filminin konusu ise şöyle:

*Kızı gölde boğularak ölen Fatma hemşire,bir süre sonra ölmediğini ve uyuduğunu düşünerek kızını mezarından çıkarıp evine getirir. Akli dengesini günden güne yitiren kadın, sonunda kendini asarak intihar eder.

*Fransa'da Uyku bozukluğu tedavisi gören ve hafızasını büyük ölçüde yitirmiş olan bir Adam, yıllar önce yaşanmış bu olayı kâbuslarında görmeye başlar.

*Peki hiçbir ilgisi olmadığı halde bu yaşananları neden görmektedir?

*Hayatını alt üst eden bu kâbustan kurtulmanın yolları arayan Adam, Fransa'dan Türkiye'ye gelerek çareyi yıllar önce yaşanmış bu olayı araştırmakta bulur…