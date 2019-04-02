Yaşar Ar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız AKSARAY belediye başkan adayı Yaşar Ar oldu. Bağımsız adayı Yaşar Ar, AKSARAY belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? AKSARAY belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız AKSARAY belediye başkan adayı Yaşar Ar ile ilgili seçim sonuçları ve AKSARAY belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız AKSARAY belediye başkan adayı Yaşar Ar oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte AKSARAY belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. AKSARAY aday yarışı ve AKSARAY seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

AKSARAY Seçim Bilgileri

AKSARAY belediyesi için toplam sandık sayısının 433 olduğu belirlendi.

AKSARAY belediyesi için açılan sandık sayısının ise 432 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

AKSARAY belediyesi için katılım oranının ise % 81,81 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

AKSARAY toplam seçmen sayısının ise 141.003 olduğu belirlendi.

AKSARAY belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 115.350 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız AKSARAY Belediye Başkan Adayı Yaşar Ar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız AKSARAY belediye başkan adayı olarak gösterilen Yaşar Ar, AKSARAY yarışında % 0,12 oranında aldığı oy ile 10'nci oldu. Yaşar Ar toplamda 130 adet oy sayısına ulaştı.

Yaşar Ar Kimdir?

Yaşar Ar, 1963 yılında Aksaray'da dünyaya geldi. İlk öğrenimini Laleli İlkokulu'nda, orta öğrenimini ve liseyi Aksaray İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Eğitim İletişimi ve Planlama bölümünden mezun oldu.

1987 yılında Aksaray'da bir sürücü kursu açtı. Anavatan Partisi'nde İl Başkanlığı ve Disiplin Kurulu Başkanlığı yaptı. Yeni Parti ve Demokrat Parti birleştikten sonra Demokrat Parti'de İl Başkanlığı görevini yürüttü. Aynı partiden Milletvekili Adayı oldu.

Yaşar Ar, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde bağımsız olarak Aksaray Belediye Başkan Adayı oldu.



Bağımsız AKSARAY belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.