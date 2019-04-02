Yaşar Bahçeci Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Kırşehir belediye başkan adayı Yaşar Bahçeci oldu. AK Parti adayı Yaşar Bahçeci, Kırşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kırşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Kırşehir belediye başkan adayı Yaşar Bahçeci ile ilgili seçim sonuçları ve Kırşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Kırşehir belediye başkan adayı Yaşar Bahçeci oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kırşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kırşehir aday yarışı ve Kırşehir seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kırşehir Seçim Bilgileri

Kırşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 269 olduğu belirlendi.

Kırşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 268 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kırşehir belediyesi için katılım oranının ise % 83,43 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kırşehir toplam seçmen sayısının ise 88.025 olduğu belirlendi.

Kırşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 73.438 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Kırşehir Belediye Başkan Adayı Yaşar Bahçeci Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Kırşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Yaşar Bahçeci, Kırşehir yarışında % 38,72 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Yaşar Bahçeci toplamda 27.639 adet oy sayısına ulaştı.

Yaşar Bahçeci Kimdir?

1975 yılında Kırşehir'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kırşehir'de tamamladı. 1997 yılında Niğde Universitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Selçuk Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisansını tamamladı. Van ve Bitlis'te şantiye şefi olarak görev yaptıktan sonra 2000 yılında Kırşehir'de mühendislik bürosunu açtı. Siyasi yaşamı 2001 yılında AK Parti kurucu üyesi olarak başladı. TBMM'de 22 ve 23. Dönem Milletvekili Mikail Arslan'ın danışmanlığını yaptı. 2006 yılında AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı görevine seçildi. 2009 yılında AK Parti'den Kırşehir Belediye Başkanı adayı oldu ve seçimleri kazandı. Aynı yıl Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. İki dönemdir Kırşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Bahçeci, evli ve 2 kız çocuğu babası.

AK Parti Kırşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.