Yaşar Buhan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Bitlis belediye başkan adayı Yaşar Buhan oldu. Saadet Partisi adayı Yaşar Buhan, Bitlis belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Bitlis belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Bitlis belediye başkan adayı Yaşar Buhan ile ilgili seçim sonuçları ve Bitlis belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Bitlis belediye başkan adayı Yaşar Buhan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Bitlis belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Bitlis aday yarışı ve Bitlis seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Bitlis Seçim Bilgileri

Bitlis belediyesi için toplam sandık sayısının 105 olduğu belirlendi.

Bitlis belediyesi için açılan sandık sayısının ise 104 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Bitlis belediyesi için katılım oranının ise % 80,02 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Bitlis toplam seçmen sayısının ise 31.004 olduğu belirlendi.

Bitlis belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 24.810 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Bitlis Belediye Başkan Adayı Yaşar Buhan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Bitlis belediye başkan adayı olarak gösterilen Yaşar Buhan, Bitlis yarışında % 18,77 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Yaşar Buhan toplamda 4.358 adet oy sayısına ulaştı.

Yaşar Buhan Kimdir?

Bitlis'te 1955 yılında dünyaya gelen Yaşar Buhan, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Gençlik yıllarında siyasete başladı. 1977-1980 yılları arasında Türk Talebe Birliği'nde görev aldı. 1983-1994 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Bitlis Şube başkanlığı görevini yürüttü. 1994 yılında Refah Partisi'nden Bitlis Belediye başkanlığına seçildi. Fazilet Partisi'nden de ikinci kez Bitlis Belediye başkanlığını kazandı. Orta düzeyde Arapça bilen Buhan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Saadet Partisi Bitlis belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.