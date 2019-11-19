Yaşar Büyükanıt, eşinin cenazesine katılamadı

Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Bilge Filiz Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı.

HAYAT ARKADAŞINI SON YOLCULUĞUNA UĞURLAYAMADI

İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Büyükanıt önceki gün hayatını kaybetti. Filiz Büyükanıt için öğle namazına müteakip Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yaşar Büyükanıt'ın rahatsızlığı nedeniyle cenazeye katılamadığı öğrenildi.

ÇOCUKLARI VE TORUNLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Cenaze töreninde Yaşar ve Filiz Büyükanıt'ın kızları Bengü Büyükanıt Caymaz ile torunları Bengisu ve Sarp Anıt Caymaz, Büyükanıt'ın tabutu başında dakikalarca dua ederek gözyaşı döktü. Damatları Ercan Caymaz da taziyeleri kabul etti.

Yaşar Büyükanıt ve eşi...

BAŞBUĞ VE ENGİN ALAN DA CENAZEDEYDİ

Cenaze törenine 1.Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Eski Genelkurmay başkanları emekli orgeneraller İlker Başbuğ, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Eski Özel Kuvvetler Komutanı Engin Alan, Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

BAKAN AKAR ÇELENK GÖNDERDİ

Genelkrumay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve eşi ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve eşi de çelenk gönderdi. Cenaze namazının ardından Filiz Büyükanıt Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze töreninden kareler;