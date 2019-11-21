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YAŞAR BÜYÜKANIT HAYATINI KAYBETTİ (2)

GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

21.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:15YAŞAR BÜYÜKANIT HAYATINI KAYBETTİ (2)
GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pazar günü de eşi Filiz Büyükanıt'ı kaybeden Yaşar Büyükanıt 79 yaşındaydı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK)  25'inci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Yaşar Büyükanıt 1 Eylül 1940'ta İstanbul'da doğdu.  1959 yılında Erzincan Askeri Lisesi'nden, 1961 yılında da Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1963 yılında Piyade Okulu'nu bitirdi. 1983-1986 yılları arasında Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı, 1986-1988 yılları arasında da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı yaptı. 1992 yılında tümgeneral rütbesine rütbesine terfi etti. Bu rütbede Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği ve 3 yıl süreyle Kara Harp Okulu Komutanlığı görevlerini yürüttü. 1996 yılında korgeneral,  2000 yılında da orgeneral rütbesine terfi etti.

Büyükanıt, 2004 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine, 31 Temmuz 2006 tarihinde de Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. Orgeneral Büyükanıt, iki yıllık görev süresinin ardından 30 Ağustos 2008 itibariyle yaş haddinden emekliye ayrılmıştı.

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-Arşiv


- İstanbul

Yaşar Büyükanıt, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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