Haberler» genel» Haber

Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama Büyükanıt yoğun bakım servisinde tedaviye alındıİSTANBUL - Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı bildirildi.

28.07.2019 13:37
Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Büyükanıt yoğun bakım servisinde tedaviye alındı
İSTANBUL - Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı bildirildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan ve tedavi için dün İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı bildirildi.
Büyükanıt'ın sağlık durumuna ilişkin tedavi edildiği hastanenin Başhekimi Cengiz Bavbek, tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, "Hastamız Yaşar Büyükanıt dün gece hastanemize giriş yapmıştır. Gerekli tıbbi tetkik ve muayene sonucunda beyinde damar tıkanıklığı ve alt solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak genel durum kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edilmektedir" denildi.

Yaşar Büyükanıt, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
00:18   28 Temmuz 2019 Haberleri
23:56   Yaprak Festivali'ne yoğun ilgi
21:20   Plajlarda kilometrelerce tatilci yoğunluğu
20:15   Yamaç paraşütü yapan turist kendini yarışmanın içinde buldu
19:29   FSM Köprüsü 31 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı, o anlar havadan görüntülendi
19:11   Gölde boğulan oğlunu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı
18:20   Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğe açıldı