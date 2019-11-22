Haberler » Güncel » Yaşar Büyükanıt sırlarını yazılı olarak kızına bıraktı - Haber

Yaşar Büyükanıt sırlarını yazılı olarak kızına bıraktı

Hayatını kaybeden 25. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın '27 Nisan e-muhtırası' ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı Dolmabahçe görüşmesinin 'sırlarını' yazılı olarak kızına bıraktığı ortaya çıktı.

22.11.2019 13:43 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:57

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 25. Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Yaşar Büyükanıt, hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye siyasi tarihine geçen 2007'deki '27 Nisan e-muhtırası' ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı ve hala 'sır' olarak nitelendirilen Dolmabahçe görüşmesinin de aralarında bulunduğu birçok olayla anıldı. Büyükanıt'ın ardından 'sırlarını da beraberinde götürdü' yorumları yapıldı.

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı ise 'Yaşar Büyükanıt her şeyi yazmış' başlıklı bugünkü yazısında, Büyükanıt'ın 'sırlarını' yazılı olarak çocuğuna bıraktığını öne sürdü.

Ataklı, "Erdoğan, Genelkurmay Başkanı ile yaptığı görüşmenin 'mezara kadar' bir sır olarak kalacağını açıklamıştı. Oysa demokratik bir hukuk devletinde devleti yönetenlerin yapacakları hiçbir görüşme sır olarak kalamaz, mutlaka zapta geçirilir. Anladığım kadarıyla bu görüşmede zabıt da tutulmamıştı. Durum böyle olunca, doğal olarak yıllar süren bir tartışma ortamı da yaratılmış oldu" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKANIT, YAZDIKLARINI KIZINA TESLİM ETTİ

"Bu görüşmede Erdoğan'ın, Büyükanıt'a bazı 'şahsi belgeler' gösterdiği, bunun üzerine Büyükanıt'ın, Ergenekon operasyonuna hiç karşı çıkmadığı, ordu üzerinde oynanan oyunların da bu görüşmeden sonra başladığı ileri sürülmüştü" diyen Ataklı şöyle devam etti: Yaşar Büyükanıt, Erdoğan'ın o görüşmede olanların açıklanmamasını istemesine dürüst bir devlet görevlisi olarak uydu. Erdoğan, başbakan olarak üstüydü ve onun söylediğine uymayı, devlet terbiyesi içinde gördü. İyi de bu kadar önemli bir konuda mezara kadar sır saklamak olur mu?' Yaşar Büyükanıt'ın her şeyi dolmakalemle ve kendi el yazısıyla yazdığını biliyorum. Bu yazdıklarını kız evladına teslim etti. Ona ölümünden sonra bunu açıklaması konusunda bir vasiyeti yok. Ama gerek görmesi halinde bunu açıklamasında bir sakınca olmadığını da belirtti. Bakalım evladı bu yazıları kamuoyu ile paylaşacak mı? Üzerinde çok büyük bir baskı olacağını tahmin ediyorum.Ama keşke çekinmese, korkuya kapılmasa ve ölümünden sonra babasının bazı çevrelerde oluşan itibar erozyonunu sona erdirse."

Yaşar Büyükanıt sırlarını yazılı olarak kızına bıraktı

Yaşar Büyükanıt, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
15:45 İSTANBUL'DA "KURT KAPANI-18" DENETİMİ
15:45 Yıllar sonra kavuştukları topraklarda secdeye kapandılar
15:45 Odessa'da gemi karaya oturdu
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve...
15:41 OSMEK'ten rölyef kursu
15:21 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
15:12 Son dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Külliyen yalan
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
22.11.2019 15:48:04