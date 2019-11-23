Haberler » Güncel » Yaşar büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor - Haber

Yaşar büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor

GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

23.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:14
GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
Yaşar Büyükanıt, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Büyükanıt bugün toprağa verilecek. Yaşar Büyükanıt için Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.
Yaşar Büyükanıt'ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, torunları Bengisu ve Sarp Anıt Caymaz ile damadı Ercan Caymaz da camiye cenazeyle birlikte geldi. Büyükanıt'ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, Türk bayrağına sarılı tabutu öperken gözyaşlarını tutamadı. Tören öncesi Bengü Büyükanıt Caymaz ve Ercan Caymaz cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Büyükanıt, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
Yaşar büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor

Yaşar Büyükanıt, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:07 Bakan Ersoy: Alan başkanlığıyla birlikte herhangi bir koruma statüsü azalmadı
16:06 İran prensesi Süreyya'nın anılarını kitaplaştırdı
16:05 Şehit Aybüke öğretmenin annesinden yürek burkan sözler
16:05 "Terör ve destekçileri değil bu aziz millet kazanacaktır"
16:04 Ankara yargı paketinin getirdiği yenilikler 1 ocak'tan itibaren hayata geçiyor-1
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:09 Son dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı
14:37 Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Bu operasyonun amacı CHP'ye kumpas kurmaktır
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
13:40 Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
10:10 Meteoroloji uyardı! Yurdun büyük bölümünde bugün yağış var
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 16:08:45