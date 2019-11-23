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YAŞAR BÜYÜKANIT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (2)

GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

23.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:58YAŞAR BÜYÜKANIT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (2)

GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Yaşar Büyükanıt, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Büyükanıt bugün toprağa verilecek.  Yaşar Büyükanıt için Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Yaşar Büyükanıt'ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, torunları Bengisu ve Sarp Anıt Caymaz ile damadı Ercan Caymaz da camiye cenazeyle birlikte geldi. Büyükanıt'ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, Türk bayrağına sarılı tabutu öperken gözyaşlarını tutamadı. Tören öncesi Bengü Büyükanıt Caymaz ve Ercan Caymaz cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Büyükanıt, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Görüntü Dökümü

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-Törenin düzenlediği camiden görüntüler

-Çelenklerden görüntüler

-Cenazenin camiye getirilişi

-Törene katılanlardan görüntüler

-Taziyelerin kabul edilmesi



Yaşar Büyükanıt, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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