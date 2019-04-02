Yaşar Çakıroğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP SAMSUN AYVACIK belediye başkan adayı olan Yaşar Çakıroğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAMSUN AYVACIK ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Yaşar Çakıroğlu isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP SAMSUN AYVACIK adayı Yaşar Çakıroğlu kimdir? DP SAMSUN AYVACIK adayı Yaşar Çakıroğlu yüzde kaç oy aldı?

Yaşar Çakıroğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP SAMSUN AYVACIK belediye başkan adayı olarak gösterilen Yaşar Çakıroğlu AYVACIK ilçesinde % 0,33 oranında oy almıştır. AYVACIK ilçesinde % 0,33 oranında oy olan Yaşar Çakıroğlu adlı DP adayı toplamda 48 adet oy sayısına ulaştı.

SAMSUN AYVACIK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.