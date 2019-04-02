Yaşar Cebesoy Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇANKIRI ELDİVAN belediye başkan adayı olan Yaşar Cebesoy isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇANKIRI ELDİVAN ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Yaşar Cebesoy isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇANKIRI ELDİVAN adayı Yaşar Cebesoy kimdir? BTP ÇANKIRI ELDİVAN adayı Yaşar Cebesoy yüzde kaç oy aldı?

Yaşar Cebesoy Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇANKIRI ELDİVAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Yaşar Cebesoy ELDİVAN ilçesinde % 0,09 oranında oy almıştır. ELDİVAN ilçesinde % 0,09 oranında oy olan Yaşar Cebesoy adlı BTP adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

ÇANKIRI ELDİVAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.