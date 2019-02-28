TKP İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı Yaşar Çelik Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde TKP İstanbul Fatih Belediye Başkan adayını belirledi. İstanbul Fatih Belediye Başkan adayı Yaşar Çelik kimdir?

YAŞAR ÇELİK KİMDİR?

Başkan adayı Çelik, 1958 yılında Artvin İli, Şavşat İlçesi, Küplüce Köyünde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Şavşat'ta, liseyi ise Artvin'de okudu.

MADEN-İŞ İLE PARTİLİ MÜCADELEYE KATILDI

Çelik, 1975-2013 yılları arasında çeşitli sektörlere ait fabrika ve iş yerlerinde çalıştı. Bu süre içerisinde sendikal çalışmalar yürüten Yaşar Çelik, Ağaç-İş, Maden-İş, Genel-İş, Enerji-İş sendikalarının üyesi oldu. Yöresel ve kültürel derneklerde kurucu ve yöneticilik yaptı. Halkevi ve İGD üyesi oldu. Maden-İş sendikasında komünist hareketin partili mücadelesiyle tanıştı. 1975 senesinde TSİP üyeliğinden ayrılarak TKP'ye katıldı. Maden-İş üyesi olduğu dönemde çeşitli fabrika örgütlenmelerinde DGM ve MES direnişlerinde yer aldı. TİP-TKP birleşmesinin ardından TBKP'den ayrılıp STP'nin parti dostu SİP ve TKP'nin üyesi oldu.