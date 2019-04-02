Yaşar Demirci Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız BİLECİK SÖĞÜT belediye başkan adayı olan Yaşar Demirci isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BİLECİK SÖĞÜT ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Yaşar Demirci isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız BİLECİK SÖĞÜT adayı Yaşar Demirci kimdir? Bağımsız BİLECİK SÖĞÜT adayı Yaşar Demirci yüzde kaç oy aldı?

Yaşar Demirci Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız BİLECİK SÖĞÜT belediye başkan adayı olarak gösterilen Yaşar Demirci SÖĞÜT ilçesinde % 1,26 oranında oy almıştır. SÖĞÜT ilçesinde % 1,26 oranında oy olan Yaşar Demirci adlı Bağımsız adayı toplamda 98 adet oy sayısına ulaştı.

BİLECİK SÖĞÜT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.