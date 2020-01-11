Yaşar Doğu Uluslararası Güreş Turnuvası'nda millilerden 2 günde 13 madalya

İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda yapılan 48'inci Yaşar Doğu Uluslararası Güreş Turnuvası'nın ikinci gününde serbest stilde 5 sıklette, kadınlarda 4 sıklette finaller sonunda madalya kazananlar ile serbest stilde 61, 74, 79, 92 ve 125 kilo finalistleri belli oldu.

Serbest stilde 86 kilo olimpiyat 2'ncisi güreşçi Selim Yaşar altın madalya kazandı. 70 kiloda Haydar Yavuz gümüş madalya kazandı. Kadınlarda ise 59 kiloda Elif Yanık, 62 kiloda Derya Bayhan ve 72 kiloda Merve Pul gümüş madalya, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 62 kiloda Aslı Tuğcu ve Sude Berdan, 72 kiloda Vahide Nur Gök bronz madalya kazanan isimler oldu.

Serbest stilde 86 kiloda olimpiyat dünya 2'ncisi Selim Yaşar finalde Dağıstan asıllı Bulgar rakibi Ahmet Amaev'i 4-0 yenerek altın madalya kazandı. 70 kiloda Haydar Yavuz ise finalde karşılaştığı Avrupa şampiyonu Rus asıllı Özbek rakibi İlyas Bekbulatov'a yenilince gümüş madalya kazandı.

Kadınlarda ise 59 kiloda finalde Kırgız rakibi Nazıra Kyzy Marsbek'e yenilen Elif Yanık, 62 kiloda Azerbaycanlı Elis Manolova'ya yenilen Derya Bayhan, 72 kilo finalinde Rumen Axente'ye yenilen Merve Pul gümüş madalya kazandı. 53 kiloda Zeynep Yetgil, rakibi Emine Çataloğlu'nu yenerek bronz madalya kazandı.

Aynı şekilde 59 kiloda Nurife Duman, 62 kiloda Aslı Tuğcu ve Sude Berdan, 72 kiloda ise Vahide Nur Gök de bronz madalya kazandı.

3 MİLLİ GÜREŞÇİ FİNALDE

İkinci gün müsabakaları sonunda rakiplerini yenen 61 kilo Hamza Alaca, 79 kilo Nuri Temür ve 125 kilo Tanju Gemici finale yükseldi. Yıldızlarda Avrupa ve dünya Şampiyonu genç güreşçi Hamza Alaca, Avrupa 3'üncüsü Recep Topal'ı yenerek finalde Azerbaycanlı İntigam Valizade ile karşılaşmaya hak kazandı.

Türkiye Şampiyonası'nda Taha Akgül'e yenilip 2'nci olan Kırkpınar başpehlivanlarından 125 kilo Tanju Gemici, dünya 3'üncüsü Özbek Hasanbay Rakhimov'u yenerek finale yükseldi. Milli güreşçi finalde Avrupa 2'ncisi, dünya 3'üncüsü Azerbaycanlı Cemalettin Magamedov ile karşılaşacak. 79 kiloda Nuri Temur da finalde dünya gençler şampiyonu Azerbaycanlı Abubakr Abakarov ile karşılaşacak.

Pazar günü ayrıca 5 sıklette repesaj müsabakaları yapılacakken, kadınlarda ise 55 kilo, 62 kilo ve 76 kiloda eleme ve finalleri yapılacak. Avrupa ve dünya şampiyonu Yasemin Adar ile Avrupa şampiyonu Elif Jale Yeşilırmak da mindere çıkacaklar.

Milliler iki gün sonunda 1 altın, 6 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da müsabakaları takip etti.