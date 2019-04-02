Yaşar Güzelyazıcı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İZMİR KARABAĞLAR belediye başkan adayı olan Yaşar Güzelyazıcı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR KARABAĞLAR ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Yaşar Güzelyazıcı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İZMİR KARABAĞLAR adayı Yaşar Güzelyazıcı kimdir? BTP İZMİR KARABAĞLAR adayı Yaşar Güzelyazıcı yüzde kaç oy aldı?

Yaşar Güzelyazıcı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İZMİR KARABAĞLAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Yaşar Güzelyazıcı KARABAĞLAR ilçesinde % 0,20 oranında oy almıştır. KARABAĞLAR ilçesinde % 0,20 oranında oy olan Yaşar Güzelyazıcı adlı BTP adayı toplamda 581 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR KARABAĞLAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.