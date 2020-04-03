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Yaşar Holding'den "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1,5 milyon liralık destek

Yaşar Holding, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1,5 milyon liralık destek sağladıklarını bildirdi.

03.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:42
Yaşar Holding'den
Yaşar Holding, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1,5 milyon liralık destek sağladıklarını bildirdi.
Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kurum olarak Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm tedbirleri aldıklarını ve bu süreçte üretimi aralıksız sürdürdüklerini aktardı.
Sağlık Bakanlığının yönlendirmeleriyle çalışanların sağlığını korumak için tüm önlemleri aldıklarını vurgulayan Aktaş, Türkiye'nin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için de kontrollerini artırdıklarını ifade etti.
Mehmet Aktaş, şunları kaydetti:
"Yaşar Topluluğu olarak her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de ülkemizin yanındayız. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası kapsamında, topluma ve sağlık konusundaki çalışmalara da katkı sağlamak amacıyla 1,5 milyon liralık destek veriyoruz. Bunun yanı sıra toplum sağlığı için pandemi ile mücadele kapsamında gece gündüz mücadele veren sağlık çalışanlarımıza sağlıklı ve besleyici ürünlerimizi ulaştırarak, onlara güç vermeye çalışıyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Yaşar Holding, Mehmet Aktaş, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Yaşar Holding'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon liralık destek - Haberler

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