Haberler » Güncel » Haber

Yaşar ipek adliyeye geldi

01.10.2019 10:43Yaşar ipek adliyeye geldi


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:28 Öğrencilerin hayalleri kalplere dokunacak
15:28 Pendik'teki cinayetin katil zanlısı yakalandı
15:27 Adıyaman'da alternatif yol çalışması
15:27 Yükümlülere 'İş Arama Becerileri' eğitimi verildi
15:27 206 polis 100 yeni motosikletle göreve başladı (1)
15:26 Son dakika: Erdoğan'ın TBMM'ye giriş yaptığı anda CHP-İYİ Parti ittifakı ikiye bölündü
15:26 Doğanyol, tarihinde ilk defa meydana kavuşuyor